Los Diablos, un dels conjunts més populars, de més vida musical d’Espanya i associats a la Cançó de l’estiu pels seus èxits comercials, actuaran el dia 30 d’abril a la plaça Catalunya, a les deu de la nit. Serà un concert de Festa Major molt especial amb un dels grups més mítics de la música dels setanta. Los Diablos es va iniciar a una localitat de Barcelona i els seus integrants van ser Agustí Ramírez com a cantant i Enrique Martín a la guitarra i es van donar a conèixer com a duo Los Diablillos del Rock i cantaven temes de moda. El 1970 després de gravar Un rayo de sol van aconseguir el seu primer disc d’or, marcant la línia musical desenfrenada del grup, van recórrer tot Espanya i omplien els escenaris. Se separen el 1977 i al 1982 es reuneixen de nou. Gira a gira, el grup arriba al 2009, any en què fan el 42 aniversari de la fundació de Los Diablos, com a quintet musical. Los Diablos continuen les seves gires anuals per Espanya i Llatinoamèrica amb notable èxit, omplint places de toros, camps de futbol, poliesportius o espais on es puguin ajuntar gran quantitat de públic.