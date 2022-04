Les Fires i Festes de la Santa Creu d’aquell temut 2020 hagueren estat especials: s’hauria estrenat un nou format de barraques, més familiar, més proper. Però tot va quedar en foc d’encenalls; la pandèmia ho va tallar en sec. Ara bé, tot i el pas del temps, el desig de gaudir de la festa amb fal·lera no ha desaparegut, ans al contrari: ha crescut. Per això ara, dos anys més tard, i quan sembla que un bri d’esperança ens il·lumina el futur, ha arribat el moment: l’Embarraca’t es transforma, i apareix El Rampell.

Tot i els canvis, en aquesta nova proposta, l’esperit festiu és el mateix, i les ganes de viure un sarau únic que faci xalar als més joves –i no tan joves– de la ciutat i de la comarca continuen ben vives. «Quan l’any 2019 accedíem al Govern de l’Ajuntament i ens plantejàvem què calia fer amb les festes de Figueres, teníem clar que calia sacsejar-les, donar-los un nou impuls, activar esdeveniments que ens acostessin al centre, a públics que havíem perdut, a l’esperit de festa major», detalla Ester Marcos, regidora de Festes de Figueres.

Canvis de tota mena

El Rampell ha nascut després d’un llarg debat entre el consistori i els col·lectius juvenils de la ciutat, que han jugat un paper fonamental a l’hora d’idear-lo, i ha donat com a resultat un espai de concerts totalment renovat. «Durant els primers mesos de mandat vam reunir-nos amb les entitats que tradicionalment havien participat a l’Embarraca’t i després de moltes converses tant franques com valentes –i sovint difícils–, en va sortir una conclusió de la qual tothom hi estava d’acord: l’Embarraca’t a la plaça Europa era un model esgotat», diu Marcos. I, de fet, d’aquí rau el primer canvi: la ubicació. Enguany s’ha buscat un espai més cèntric, més proper, obert a tothom: el Parc de les Aigües.

I encara més novetats. El Rampell no és un espai només pels més joves, és familiar. Hi haurà dos espais, i en un d’ells, als matins, es faran activitats per a tots els públics. I és que el nou Embarraca’t és per a tots i totes, i a més ofereix, com en els darrers anys, estils musicals per a tots els gustos. «Hem treballat propostes de diversos promotors i les hem fet arribar als joves que formen part de les entitats. Ells han votat les propostes que finalment integren el programa tenint sempre present el topall pressupostari», explica Ester Marcos, i afegeix: «Els joves han escollit els grups amb molta generositat, no només pensant en ells, sinó tenint en compte propostes per altres generacions».

Concerts de tots colors

La gresca començarà el dijous 28 d’abril, a les 9 de la nit, amb un especial concert de Ginestà, un grup musical de renom format pels germans Júlia i Pau Serrasolsas.

I el divendres, encara més sarau, en aquest cas amb dos concerts que començaran a les 11 de la nit: el de Roba Estesa i el dels Pirat’s Sound Sistema.

El dissabte, serà el torn d’un conjunt musical de quilòmetre zero, de Pont de Molins: Els perduts de Sant Esteve de les Roures. Actuaran a 2/4 d’11. I la nit continuarà amb un dels concerts més destacats d’El Rampell: el d’El Pony Pisador, a les 12. Ben segur que amb les seves melodies, de regust cèltic i popular, faran del Parc de les Aigües una gran disbauxa. Però un cop finalitzi la seva actuació, la festa no haurà acabat, ja que a 3/4 de 2 de la matinada hi haurà el concert de La Kinky Band.

I el diumenge 1 de maig, tindrà lloc el concert d’un artista que cada cop té més volada: Lildami. Ho farà a les 11 de la nit. El cantant de trap i música urbana, que supera els 70.000 oients mensuals a Spotify, de ben segur que farà d’El Rampell una explosió d’alegria. Tot seguit, a la 1 de la nit, la cantant Santa Salut arrodonirà la jornada.

I per acabar, el dilluns 2 de maig, un final de festa explosiu. A les 12 del migdia, hi haurà el concert de Reagee per xics. A les 11 de la nit serà el torn de Marcel i Júlia, duet format per Marcel Lázara, l’excantant i compositor de Txarango, i la seva companya Júlia Arrey. I el punt final d’El Rampell el posarà el «cantautot» Miquel del Roig, que amb la seva guitarra delectarà a tothom amb un popurri de cançons populars.

La paraula «rampell», tota una declaració d’intencions

A l’hora de pensar el nom del nou format de l’Embarraca’t, els joves que formen part de les entitats van voler batejar-lo d’una forma que descrivís impecablement la proposta. I tot buscant al diccionari, van trobar un mot que s’esqueia a la perfecció: «Rampell». I és que si cerquem el significat de la paraula, trobem la següent definició: «desig sobtat i passatger de fer alguna cosa». Això serà el que passarà a El Rampell: hi haurà una explosió de color, una espurna d’il·lusió, música i ritme al Parc de les Aigües, que obrirà les portes per tal d’acollir a petits i grans. I és que la nova fórmula de les barraques figuerenques vol recuperar els públics de totes les edats. És per aquest motiu que aquesta nova proposta incorpora també un racó familiar, on tothom és benvingut.

En aquest sentit, val a dir que enguany hi haurà dos espais ben diferenciats: un per l’entarimat dels concerts, i un altre per les barres de les entitats. En aquest segon punt es faran activitats a la tarda i al vespre, cosa que era una reivindicació històrica de l’època de l’Embarraca’t. Tanmateix, els dies 28 i 29 d’abril, a les 8 del vespre i a les 11 de la nit, respectivament, hi haurà karaoke popular, a l’escenari auxiliar. Així doncs, El Rampell, aquesta guspira d’alegria, serà tota una festa que no entendrà d’edats.