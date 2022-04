Un dels primers actes d’aquestes fires i festes de la Santa Creu és la plantada i cercavila de gegants que se celebra el dia 29 d'abril a les sis de la tarda, just abans del pregó. Després d’un canvi en la junta de l’Associació d’Amics dels Gegants, i després de dos anys d’absència, marcats per la pandèmia, la colla ha decidit reactivar-se, amb gran il·lusió. «No volem perdre els gegants, volem continuar gaudint d’aquesta tradició» explica Jordi Borrat, cap de colla.

El relleu en la junta ve donat «perquè hi ha gent que feia trenta anys que en forma part i hem entrat persones que portem menys temps i volem reactivar la colla». Jaume Garcia deixa la presidència en mans de l’Agnès Figueres Ferrer i les fires es converteixen en el tret de sortida d’una nova etapa per a l’associació.

«Farem tot el possible perquè sigui una bona arrencada, perquè tots tenim moltes ganes de passar-ho bé». Cal remarcar «que hem tingut en tot moment el suport de l’antiga junta i de l’ajuntament també». El dia 29, dia del pregó, tal com marca la tradició, sortiran de la plaça de l’Escorxador i seguiran el recorregut per la plaça de la palmera, el carrer Monturiol, la Rambla, el carrer Girona fins a arribar a la plaça de l’ajuntament on es farà el ball de les figures del seguici popular de Figueres. Els Amics dels Gegants recuperen aquestes fires també la Nit de la cebeta, el dia 2 de maig, a les 9 del vespre, a la plaça de l’Escorxador. De forma itinerant pels carrers del centre aniran portant la diversió entre els més petits. El que no hi haurà aquest any al programa és la trobada de gegants, «perquè logísticament és inviable, no tenim temps i ho deixem per l’any que ve».

Per reactivar l’associació, són la mateixa gent, una trentena de persones. La pandèmia no ha fet que plegués ningú, apunta el cap de colla. «Som com una família, tot són èpoques i etapes, som els mateixos portadors». Del món dels gegants «destacaria que no hi ha competició, com passa amb altres activitats: portes els nens perquè els fa il·lusió i els grans ens acabem enganxant». A banda de la història i la cultura que signifiquen els gegants, «és una festa sana, t’ho passes bé». Després de fires l’objectiu és començar a programar la temporada, que en total són de deu a catorze trobades l’any en municipis com Castelló, Roses o Vilafant.