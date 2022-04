Betty i Perla són dos xef’s clowns ambulants, que amb la seva cuina mòbil plena de sorpreses, viatgen per tot el món amb la missió d’explicar als més petits la seva recepta màgica. El dia 29 d’abril, a les cinc de la tarda fan parada al Centre Cívic Joaquim Xirau amb l’obra Xup Xup per arrencar la programació d’espectacles familiars de les fires i festes de la Santa Creu. El públic podrà descobrir els secrets que amaga l’olla de la companyia Cuinassos. A través del clown, l’humor, la música i jocs d’equip, els infants gaudiran i aprendran nous consells sobre la salut i la cura del medi ambient. L’entrada és gratuïta i l’aforament limitat: cal reservar la plaça abans del dia de l’espectacle al 972 678 622, a cxirau@figueres.org.

L’endemà, dia 30 d’abril, l’activitat es trasllada a un dels espais tradicionals de l’oferta per als més petits, durant les festes de la santa creu, la plaça Josep Pla. A les cinc de la tarda i obert a tothom, la proposta de teatre familiar ve a càrrec de la companyia Markeliñe i el seu espectacle Chef nature, un restaurant a l’aire lliure i amb horta pròpia. Els comensals deixaran de costat els seus dispositius mòbils, portàtils i tauletes, per a reconnectar amb la naturalesa. El menú proposat serà màgic, sorprenent, terapèutic i molt divertit. I per a la seva elaboració, Markeliñe utilitzarà els ingredients habituals en la seva cuina: ritme, gestualitat i l’ús imaginatiu de diferents materials. Tot això amanit amb un polsim de sal i bogeria.

També a la plaça Josep Pla, el dia 2 de maig, el públic podrà gaudir d’un nou muntatge de Clown familiar: A la fresca amb Anna Confetti. La Companyia Anna Confetti fa més de 30 anys que provoca somriures amb els seus espectacles còmics i poètics per a tots els públics, expressant-se amb el llenguatge del circ, la música i el clown.

Finalment, el 3 de maig, darrer dia de les Fires, hi ha dues propostes. A les cinc de la tarda al mateix espai de la plaça Josep Pla, hi haurà circ familiar amb Kasumay de la companyia Circo Los, un espectacle de disciplines de circ molt variades amb patins, acrobàcies, malabars, monocicles, antipodisme i trapezi doble.

També el Passeig Nou tornarà a ser escenari d’un espai de jocs infantils: Sonarium i jocs tradicionals amb El Pájaro Jocs. L’activitat estarà oberta de les 11 del matí a les 14 hores i de les 16 a les 19 hores per a nens i nenes a partir de 4 anys.