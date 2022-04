Un dels retorns més esperats de les Fires de Figueres és la diada castellera de l’1 de maig en què la Colla Castellera Els Merlots celebrarà un esdeveniment molt especial, els seus vint-i-cinc anys de trajectòria acompanyats pels Capgrossos de Mataró i els Marrecs de Salt. L’actuació serà a la plaça de l’Ajuntament a dos quarts de dotze del migdia, i després, a un quart de tres de la tarda, les tres colles protagonitzaran tres pilars simultanis sota la Cúpula del Museu Dalí, com a un dels actes especials de l’aniversari. El dia abans, com marca la tradició, «vestirem la Monturiola i farem una petita actuació per escalfar motors» assenyala el president de la colla castellera David Pujol.

Aquest any és especial: «Celebrem que fa 25 anys que ens vam fundar com a colla i que vam actuar per primer cop a la Santa Creu i com sempre farem la nostra diada a la plaça de l’Ajuntament». Es mostren satisfets d’haver arribat fins aquí, i d’haver superat les dificultats que ha comportat la pandèmia. Per això faran una doble actuació. I a un quart tres de la tarda entraran en cercavila i amb acompanyament musical al Museu Dalí: «Anirem directes sota la Cúpula i farem tres pilars simultanis les tres colles». Després immortalitzaran aquest moment amb una foto de grup.

Tenen moltes ganes de reviure aquest moment, després d’una aturada forçosa: «El més important per l’entitat ara no és créixer en alçada sinó en amplada, en teixit social, en castellers. Portarem a plaça castells pensats per eixamplar la base. Pensem més a consolidar l’entitat que no en fer records castellers».

Serà el primer cop que després de dos anys de pandèmia es retroben les tres colles i «ens fa molta il·lusió treballar plegats». Després de l’actuació, a les dues faran un dinar popular sota la pista coberta del col·legi Cusí. Més tard obriran la barraca i seguiran amb la festa major. El dia 3 de maig faran un pilar caminant des de davant de l’església de Sant Pere fins davant de la plaça de l’ajuntament. Pujol vol destacar com arran de la pandèmia la colla s’ha hagut de reformular: «Seran castells totalment nous amb molta gent nova a la plaça».