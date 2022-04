L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) ha organitzat una jornada sobre compost. La jornada es farà el dilluns 2 de maig de 10 a 13 hores al Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà, a Pedret i Marzà. Hi haurà diverses ponències i es parlarà del valor de la fertilització orgànica i les característiques del compost obtingut a la planta de compostatge. La jornada inclou la visita a la planta comarcal de compostatge i l'exposició d’un pagès local que explicarà la seva experiència en l’aplicació d’aquest compost.

La jornada s’emmarca dins la Setmana Internacional del Compost, una iniciativa que es va iniciar al Canadà el 1995 i amb el temps s’ha anat estenent a altres països. L’objectiu de la jornada és informar i promoure l’ús del compost, explicar d’on prové, com s’ha d’utilitzar i quins són els seus beneficis.

Els residus orgànics recollits selectivament a la comarca, un cop tractats, esdevenen un recurs (compost) que aporta matèria orgànica, nutrients i microorganismes als sòls i millora la fertilitat i la producció dels conreus.

El compost és un adob orgànic molt apreciat en agricultura i jardineria, que s'obté de la descomposició dels residus orgànics mitjançant un procés de compostatge. El cicle de la matèria orgànica i l’aplicació al sòl del compost afavoreixen l’economia circular i la lluita contra el canvi climàtic. El compost facilita el creixement sa i equilibrat de les plantes i suposa un estalvi econòmic respecte l’ús de fertilitzants químics.

L’agricultura és un sector productiu indispensable que actualment es veu molt afectat per l’escalfament global provocat pel canvi climàtic que experimenta el nostre planeta. Actualment, la irregularitat de les precipitacions i les variacions de les temperatures provoquen una manca de disponibilitat d’aigua per als cultius. L’aplicació de compost millora la salut del sòl perquè en millora la seva estructura, prevenint-ne l’erosió i incrementant la capacitat per retenir aigua.

Les variacions de les temperatures provoquen canvis en les estacions de creixement de les plantes que potencialment poden suposar la proliferació i propagació d’algunes espècies, com insectes, males herbes invasores, o malalties, i afectar de rebot a les collites. L’aplicació de compost incrementa l’activitat biològica del sòl i n’afavoreix la biodiversitat i la resiliència contra plagues i malalties.

La jornada està dirigida a agricultors i jardiners professionals de tota la comarca, així com al públic general que estigui interessat en el compost que s’obté a la planta comarcal de compostatge. Per assistir a la jornada cal inscripció prèvia a través del QR del cartell.