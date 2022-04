«Quan arribava l’1 de maig tothom sabia que Figueres estava en fires». Eduard Ayats, president del Casino Menestral Figuerenc, entitat cultural que impulsa deu fires monogràfiques cada 1 i 3 de maig, assegura que hi ha moltes ganes de tornar a copsar i viure aquesta sensació amb els carrers de la ciutat plens a vessar. Uns tres-cents artesans i artistes d’arreu del territori català fan possible aquestes propostes que milers de persones esperen sempre amb moltes ganes i que porten dos anys enyorant. Una de les grans novetats d’aquest any és l’impuls, l’1 de maig, d’una fira nova, la dedicada a les petites editorials que s’instal·la a la plaça del Gra.

Fira d'artesania - carrer Caamaño i primer tram del carrer Nou Aquest any són un centenar d'artesans i, per primer cop, només s'ubiquen a tot el llarg del carrer Caamaño, fins arribar al carrer Sant Cristòfor, i primer tram del carrer Nou. Es tracta de creadors que treballen el producte de forma artesana. Enguany no hi haurà presència dels artesans de Navata, com era habitual.

Catorze són les editorials independents que han confirmat la seva presència a la nova fira. No faltaran algunes de segell empordanès. El president destaca la importància de la tasca que fan i comenta que la proposta, que arriba després de Sant Jordi, neix perquè «vam creure que li havíem de donar una oportunitat al llibre nou» tenint en compte que ja dediquen una fira en exclusiva al llibre vell, el 3 de maig. «Les petites editorials són les que arrisquen més publicant el que costa més», afirma. L’espai triat per elles, la plaça del Gra, és on els darrers anys s’havia fet l’Eco-Fira que ara ja no té continuïtat. Tal com diu Ayats, ara «ja no tenia raó de ser perquè tot allò que oferia s’ha anat normalitzant, ha evolucionat».

Fira de l'alimentació - entorn de la Rambla Una vuitantena d'artesans amb els seus productes alimentaris s'instal·len tot al voltant de la Rambla. És una de les fires que més interès desperta entre els assistents a l'1 de maig. És la fusió perfecta: aliments i artesania.

El president del Casino no amaga la dificultat que suposa tornar a moure tot l’engranatge de les Fires. «És com retornar on ho havíem deixat l’any 2019, com anar al futur però recordant l’ambient del passat, quan tot era normal», comenta tot afegint que «en aquests darrers dos anys la gent ha canviat, també el sistema de vida. Ha estat dur, és com tornar a fer-ho des de l’inici quan abans era una rutina», conclou. Malgrat tot, l’equip humà del Casino fa mesos que hi treballa per fer-ho possible. Una de les fires més emblemàtiques, la del dibuix i la pintura, és la més veterana amb seixanta-dos anys d’història. Enguany es preveu la participació de cent vint creadors d’estils molt variats i, segons Ayats, «la plaça es veurà plena de pintura». Lluny queden, però, aquelles primeres edicions quan la fira es duia a terme a la Rambla i l’artista Felip Vilà hi anava des del Casino amb «burrico» acompanyat de les muses. En el mateix espai també es reserva un racó especial per la Fira de Fotografia on enguany participen catorze artistes fotògrafs.

Fira del vidre - placeta baixa de la Rambla És un dels moments que els visitants de les fires de l'1 de maig més esperen: veure l'artesà del vidre bufar aquest material i donar-li forma. Enguany només pot assistir-n'hi un. L'acompanyen altres artesans que mostraran les peces que han creat als seus tallers, petites i delicades joies que meravellen la vista.

Les parades de la fira d'Artesania es troben al llarg de tot el carrer Caamaño i al primer tram del carrer Nou

Una altra de les fires que aixeca més expectació és la de l’artesania, un sector que ho ha passat francament malament durant aquests darrers dos anys. La novetat d’aquesta edició, comenta el president del Casino, és que no hi haurà parades al carrer Monturiol –hi ha moltes terrasses i això ho dificultaria– i que totes s’ubicaran al llarg del carrer Caamaño fins a arribar al carrer Sant Cristòfor, i el primer tram del carrer Nou, on enguany no hi haurà els artesans de Navata, com era habitual. En seran un centenar d’arreu de Catalunya. El president recorda que aquest temps ha estat «molt dur» per aquests creadors i que molts han desaparegut.

Fira de fotografia - plaça Catalunya Catorze seran els artistes fotògrafs que participaran en la vuitena Fira de Fotografia. S'ubiquen al costat dels pintors i dibuixants amb la idea que es tracta d'un art que hi està molt influït.

Les Fires de l’1 de maig es completen amb la Fira Mercat i la Fira del Vidre, a la placeta baixa de la Rambla. Aquest any només hi ha un artesà que farà demostracions in situ de com es treballa aquest material perquè el fet que sigui diumenge la Fira ha impossibilitat l’assistència del segon artesà. Una altra de les fires que tenen més requesta és la Fira de l’Alimentació que s’ubica entorn del perímetre de la Rambla i dins d’aquesta s’instal·la la Fira del Col·leccionisme. La del Brocanter es troba al carrer Castelló.