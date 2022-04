El proper diumenge 1 de maig els nou pobles del Cap de Creus es reuniran un any més per recórrer els camins que porten fins al Monestir de Sant Pere de Rodes, amb l’objectiu de compartir una jornada lúdica, festiva i de portes obertes per conèixer els secrets i tresors d’aquest gran conjunt monumental de la nostra comarca i patrimoni de la humanitat.

Aquest any la caminada de pobles fins al monestir tindrà un component molt especial, ja que servirà per donar el tret de sortida a les celebracions de l’any del Mil·lenari, que comptarà amb exposicions fotogràfiques, visites guiades, concerts i lectures comentades. Des de l’Agència Catalana de Patrimoni, l’Associació via Pirena, el Parc Natural del Cap de Creus i els Ajuntaments organitzadors, s’espera que la pujada d’enguany aplegui un gran nombre de participants atrets per aquest indret únic de les comarques gironines i per les activitats que es faran per aquest motiu. Els participants es poden inscriure a la web de via Pirena (www.viapirena.cat) i escollir un dels pobles i punts d’origen des d’on s’iniciaran les rutes a peu: Pau, Palau, Cadaqués, Roses, Vilajuïga, Port de la Selva, Selva de Mar, Llançà o la Vall de Santa Creu. L’arribada a Sant Pere de Rodes està prevista a les 11 del matí, i donarà pas a un esmorzar, previ a l’inici de les activitats, que finalitzaran amb una visita comentada a l’exposició fotogràfica “Sant Pere de Rodes, l’objectiu immortal.” A banda de la pujada a peu, es posarà a disposició de qui ho vulgui un servei d’autobús, per pujar i baixar del monestir i convertir aquesta jornada de celebració en un gran aplec inclusiu i per tota la família. Activitats inaugurals Dissabte 30 d’abril 12 h - Inauguració exposició fotogràfica “Sant Pere de Rodes, l’objectiu immortal. Fotografies i fotògrafs S.XIX – XXI” , organitzada per l’Institut d’Estudis Empordanesos i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

, organitzada per l’Institut d’Estudis Empordanesos i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 18 h – Visita guiada “Un tast pel Mil·lenari” en el marc del Festival Vívid Diumenge 1 de maig 10a Pujada al Monestir de San Pere de Rodes 11 h – Arribada dels caminadors/dores: Esmorzar

12 h – Inauguració Mil·lenari de la consagració de l’església

12.30 h – Concert de les Corals del Cap de Creus

12.30 h i 13.00 h – Visita comentada a l’exposició fotogràfica “Sant Pere de Rodes, l’objectiu immortal”