L'escriptor i mestre David Arias ha elegit Cistella per parlar sobre el seu llibre "Em mates" amb motiu de la festivitat de Sant Jordi. La programació literària es fa aquest dissabte, a les 12 del migdia, a la Sala El Trull. Paral·lelament, per celebrar la festa tradicional a la plaça Major del poble es munten parades d'intercanvi de llibres, i també hi podeu trobar parades d'antiguitats, quadres, fotografies i molts altres objectes.