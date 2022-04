Després de dos anys d’aturada obligada per la pandèmia, torna, i amb molta empenta, la Festa de Primavera de Camallera, que enguany té lloc el dissabte 23 i el diumenge 24 d’abril al Pavelló Poliesportiu. «La recuperem amb molta força. Ara que gairebé no hi ha restriccions, quasi podrem celebrar una festa en condicions normals», diu, ben animat, l’alcalde de Saus, Camallera i Llampaies, Esteve Gironès.

I és que el programa d’actes d’aquesta edició de la Festa és ben similar als de l’època prepandèmica. L’única diferència pronunciable és que «abans celebràvem activitats el divendres també, però aquest any ho hem concentrat tot en un cap de setmana. Però fem, més o menys, els mateixos actes», detalla Gironès.

Per tot això, la gresca començarà el dissabte 23 d’abril, a les onze del matí, amb els inflables, els llits elàstics i el cavall mecànic.«Aquest darrer és una nova incorporació. L’hem afegit a la festa perquè la gent més gran i els adolescents s’animin a participar», explica el batlle, que també detalla que aquesta activitat s’allargarà fins a les sis de la tarda.

I mitja hora més tard, a dos quarts de set, hi haurà un xou infantil amb el grup Ai Carai. «Ells oferiran un espectacle participatiu. Tres personatges, basats en la llegenda de Sant Jordi, faran jugar i participar els nens», diu Gironès.

Més tard, a partir de dos quarts de deu de la nit, arriba un acte ben especial: el sopar popular i musical. «Enguany hi haurà foodtrucks amb tota mena de menjars, i tothom qui vulgui podrà venir a sopar, i escoltar les melodies del grup de bossanova Bóssalo, que amenitzaran la vetllada».

I a la mitjanit, a les dotze, festa grossa amb la Nit Jove. «Aquest any actuarà l’orquestra Mitjanit. Fa temps que volíem que vinguessin a Camallera, i mai podien perquè tenien altres concerts. Aquest any sí que han pogut, i ens fa molta il·lusió», explica Esteve Gironès.

Després del concert, la disbauxa encara no haurà acabat. Un DJ punxarà música per tal de continuar ballant fins a altes hores de la matinada.

I l’endemà, el diumenge 24 d’abril, els actes continuen. A les onze del matí hi haurà la Missa de Festa Major. I mitja hora més tard, a dos quarts de dotze, una destacada competició de futbol: el C.F. Camallera - La Punxa C.F. «Serà un bon partit, ja que aquest any el Camallera, que està a quarta catalana, va molt bé, estan tercers, i estan frec a frec amb els de La Punxa».

Ja a la tarda, a les cinc, no hi faltarà la popular ballada de sardanes al ritme de la Principal de Banyoles, quelcom que molta gent espera amb candeletes: «Des que va començar la pandèmia no hem pogut fer ballades de sardanes al poble. A la Festa Major d’estiu vam poder fer un concert, però no dansar. Ara que es podrà fer, farà il·lusió», diu l’alcalde.

I tot el que comença, acaba, però la Festa de Primavera de Camallera tindrà un final ben especial, amb la música i el ritme del grup Sharazan, que oferiran un concert i ball a les set del vespre.

I així haurà acabat una celebració tan engrescadora com dinàmica, i a la qual tothom està convidat. En paraules de l’alcalde, Esteve Gironès: «Aquesta festa servirà per tornar a despertar. Ara que tot va millorant, serà una forma de retrobar-nos, gaudir i celebrar. Crec que la gent té ganes de passar-s’ho bé, i animo a tothom que vulgui a venir i xalar. Hi ha actes per a tothom».