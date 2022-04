L’associació Voluntaris Contra el Càncer de Vilafant proposa una ruta saludable per posar-se de nou En marxa contra el càncer, cada dijous a les sis de la tarda, a partir del 21 d’abril i fins al 30 de juny. El punt de trobada és l’Ajuntament. Es tracta d’una nova activitat, gratuïta, adreçada al públic en general. Per participar-hi només cal trucar al telèfon 972 201 306 o per mail a activitatsgirona@contraelcancer.es.

Després de l’èxit de la cursa solidària Corre i camina contra el càncer, que es va realitzar el passat mes de febrer, l’associació no deixa de fer propostes per reactivar-se i arribar al públic, a l’hora per poder continuar amb els serveis que ofereix.

En aquesta línia, suggereix una altra activitat grupal, en aquesta ocasió relacionada amb mindfulness i l’atenció psicològica de suport per aprendre tècniques d’autoregulació emocional, com gestionar les emocions i el nivell d’estrès, així com la simptomatologia ansiosa i depressiva reactiva a un procés de càncer. L’activitat, que es fa en col·laboració amb Dipsalut, està indicada per a persones amb càncer i/o pels seus familiars. Va començar el passat 12 d’abril i continuarà els dies 19 i 26 |del mateix mes i els propers dies 3, 10 i 17 de maig, de les 11 a les 12 del migdia, de manera virtual. Les inscripcions estan disponibles fins al 19 d’abril.

Finalment, el proper 18 de maig hi haurà una xerrada sobre alimentació i càncer, a les set de la tarda al casal casc antic.