Del castelloní Marc Timón és àmpliament coneguda la seva brillant faceta com a compositor i músic, ja sigui de sardanes o música de cinema. Ara, ressegueix un altre vial del mateix camí, el de cantant de les seves pròpies composicions de pop i s’estrena presentant amb la seva banda, integrada per Raúl Juan, Luis Robisco, Roger Pi i Lluís Borrell, el primer disc en directe, Amalia, aquest divendres a les 20.30 hores al Teatre El Jardí de Figueres.

Aquest treball va néixer, admet Timón, gràcies a l’oasi que va suposar el confinament. «Se’m van cancel·lar tots els concerts i, per primer cop en la vida, tenia un espai de temps per davant que vaig aprofitar per fer realitat un àlbum de pop que sempre havia volgut fer», explica tot afegint que «és d’allò que he fet del que estic més content, un repte enorme del que estic molt satisfet». Un disc que ha nascut inspirat en la figura de la seva àvia Amalia, que dona nom al disc i a un dels setze temes que l’integren, alguns dels quals «giren al voltant de la reflexió del tema de la mort però des d’una visió optimista i molt festiva, la mort com un canvi a un estat de calma i de pau o d’eufòria, fins i tot».

No és estrany que Timón s’hagi inspirat en la figura de la seva àvia. L’Amàlia, que va morir el primer estiu de la pandèmia als 99 anys, sempre havia estat una persona molt present en la seva vida i que seguia de ben a prop la seva trajectòria assistint a tants concerts com podia. D’ella ha volgut reflectir, doncs, «la manera de viure i com va encarar la mort».

El compositor i cantant tenia clar que «volia fer un pop en català una mica diferent, com un producte artístic, no tant comercial». Així, Timón s’hi va llançar seguint l’estètica que marquen bandes com ColdPlay o el cantant The Weeknd. El castelloní, fins i tot, ha composat i interpreta alguna peça d’estil trap, un subgènere del rap, «seguint els mateixos jocs de paraules que fan els americans quan fan trap».

El compositor comenta que el disc té com dues cares: «Unes lletres plenes de surrealisme que dibuixen des de les històries d’amor més èpiques, a les vivències més íntimes i nostàlgiques. Cançons que beuen d’un imaginari ple de màgia i fantasia i que parlen de les nostres metamorfosis al llarg de la vida i que descriuen amb optimisme i explosivitat una actitud festiva davant la mort i l’existència, barrejades amb altres temes que critiquen la naturalesa humana i s’endinsen en les nostres pors». Les setze peces, en català, castellà, anglès i francès, es van enregistrar entre Los Angeles, Castelló d’Empúries i Barcelona. El concert, que organitza Joventuts Musicals de Figueres, es fa coincidint amb la diada de Sant Jordi. Timón ha escollit Figueres per estrenar el disc «perquè tenia moltes ganes de fer-lo néixer a prop d’on va viure l’àvia». Les entrades es poden adquirir a figueresaescena.koobin.com.