AGULLANA

Espectacle infantil amb Jordi Tonietti

Plaça Major

A les 17.00 h.

Ball amb La Banda del Drac

Sala Polivalent

A les 23.00 h.

CADAQUÉS

Presentació del llibre 'Nada que no estés dispuesto a perder', de Xavi Ponsu

Sala Meifrèn del Casino

A les 18.00 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

XXXII Fira del Vaixell d’Ocasió

Plaça de les Palmeres

De 10.00 a 19.00 h.

Visita guiada per l’estany del Cortalet

El Cortalet – Punt d’Informació del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

A les 10.00 h, a les 11.30 h, a les 13.00 h i a les 16.00 h

Preu: 5 € adults, 3 € de 7 a 16 anys, menors gratis.

Visita guiada: Castelló d’Empúries Capital Comtal

Oficina de turisme Castelló d’Empúries

A les 11.00 h.

Preu: 5 €.

Reserves tel. 972 250 512 i 688 331 094

Taller familiar de cuina: Fem Cupcakes de Sant Jordi

Ecomuseu Farinera

A les 11.00 h.

Preu: 2 € adults, 1 € majors de 6 anys.

Places limitades.

Cal reserva prèvia al telf. 972 25 05 12 o informacio@ecomuseu-farinera.org.

Els nens i nenes han d’anar acompanyats d’un adult.

Visita guiada: Castelló d’Empúries. Tastapatrimoni

Ecomuseu Farinera

A les 11.00 h.

Preu: 8 €.

Info & Reserves: 972 45 08 02 – 688 33 10 94

Visita guiada: La Catedral de l’Empordà, la construcció d’una església gòtica

Basílica de Santa Maria

A les 17.00 h.

Preu 5 €.

L’ESCALA

XIII Jornades del CdEE. Taller de pedra seca.

S’arreglarà un tram més de l’antic camí entre les Corts i els Recs

Museu de l’Anxova i de la Sal

A les 9.00 h.

Parc d’Aventura amb «Anigami»

Aparcament Avinguda F. Macià

De 10.00 a 13.30 h.

Taller de Scrap

La Platja

A les 16.00 i a les 17.000 h.

Activitat gratuïta.

Setmana Santa: Visita al barri vell i la Casa de Pescadors de can Cinto Xuà

Alfolí de la Sal

A les 17.00 h.

Preu: 5 €.

Concert Itinerant amb «LaDinamo»

La Platja

A les 19.00 h.

Festival Itaca. Buhos, La Fúmiga, Despit, i Doble & Hug Sound i La Basement Band

Aparcament Avda. Francesc Macià

A les 20.00 h.

Preu: 25 €.

FIGUERES

Ruta Dalí

Oficina de Turisme

A les 11.00 h.

Preu 4 € (tarifa general), 2,5 € (reduïda) i gratuït fins als 10 anys.

XV Festival Còmic.

Risoteràpia, a càrrec de Rocío Martín

Parc Bosc – Pl. Isabel-Clara Simó

A les 11.00 h.

Gratuït.

Espectacle de circ Hula Hoopla, a càrrec de Jules Cousinst

A la Rambla

A les 12.00 i a les 16.00 h. Gratuït.

Espectacle Into the wild, a càrrec de Pina Polar

Plaça Catalunya

A les 17.00 h. Gratuït.

Espectacle Joana d’Arc, a càrrec de Gardi Hutter

Sala La Cate

A les 19.00 h.

Entrades a 15 i 7,5 €.

Espectacle Humor de micro, a càrrec de diversos artistes

Teatre municipal El Jardí

A les 21.00 h.

Entrada 15 €.

A partir dels 12 anys.

Visita a l’església de Sant Pere amb accés al campanar

Església de Sant Pere

A les 16.30 h.

Tarifa general 6 €, reduïda 3 € i gratuïta fins als 10 anys.

GARRIGUELLA

XXIII Fira de la Garnatxa i el brunyol de l’Empordà

Carrers del nucli antic

A les 9.00 h.

Tallers infantils

Durant tot el dia

Zona infantil amb inflables

Davant del cementiri vell

A les 10.00 h.

Tast guiat de vins dolços a càrrec del Celler Masetplana, Celler Gerisena i Celler Mas Llunes

Sala Sabater Furtià

11.00 h.

Preu: 5 €.

Espectacle de circ Antropia

Pista del cementiri vell

A les 12.00 h.

Sardanes amb la cobla La Principal de Porqueres

Pista del cementiri vell

A les 12.00 h.

Tast guiat de vins escumosos, a càrrec del Celler Mas Llunes, Celler Gerisena i Celler Trobatu

Sala Sabater Furtià

A les 17.00 h. Preu: 5 €.

Batucada a càrrec dels Diabòlics Músics

Carrers del nucli antic

A les 18.00 h.

LLANÇÀ

Escape room. Cluedo en viu

Casa de Cultura

A partir de les 10.30 h.

Taller d’emocions i pintura per a totes les edats, a càrrec de Laia Bedòs

Museu de l’Aquarel·la

A les 11.00 h.

Bumper Balls + brau mecànic

Casa de Cultura

A partir de les 17.00 h.

A partir de 12 anys.

Projecció de la pel·lícula Space Jam: A New Legacy

Casa de Cultura

A les 18.00 h.

Shopping Night

Pineda de la Capella del Port

De 20.00 h a 1.00 h

Vetlla Pasqual (benedicció de l’aigua i el foc)

Església Parroquial de Sant Vicenç

A les 22.00 h.

EL PORT DE LA SELVA

Sortida al Puig Gros, des del Mas Puignau

Inscripció a l’Oficina de Turisme

A les 10.30 h.

Activitat gratuïta.

Visites guiades a Sant Pere de Rodes

Sant Pere de Rodes

A les 11.30 i a les 12.30 h.

Preu: 4€/ persona (a banda de l’entrada).

ROSES

Taller familiar de Sant Jordi, a càrrec de Sa Botigueta

Ca l’Anita

A les 11.00 h.

Gratuït.

Música: Roses Free Batlle – Batalla de Gallos

Teatre Municipal

A les 17.00 h.

Gratuït.

Ball amb Pep’s i M. José

A la SUF

22.00 h.

SANT PERE PESCADOR

Sederisme guiat (14 km): Fem camí als Aiguamolls

Oficina de Turisme

A les 9.30 h.

VILA-SACRA

La Passió

A l’església

A les 19.30 h.

Gratuït.

Diumenge, 17 d'abril

AGULLANA

Fira de l’artesania

Carrers del centre

A les 10.00 h.

Missa de Pasqua

A l’església

A les 11.00 h.

Audició de sardanes amb la cobla Vila de La Jonquera

Plaça Major

A les 17.00 h.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

XXXII Fira del Vaixell d’Ocasió

Plaça de les Palmeres

De 10.00 a 19.00 h.

Visita guiada per l’estany del Cortalet

El Cortalet – Punt d’Informació del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

A les 10.00 h, a les 11.30 h, a les 13.00 h i a les 16.00 h

Preu: 5 € adults, 3 € de 7 a 16 anys, menors gratis.

L’ESCALA

Setmana Santa: Taller de construcció de barquetes de suro

Alfolí de la Sal

A les 11.00 h

Cal inscripció prèvia a inscripcions.lescala.cat.

Preu: 5€ per persona (inclou material).

Festival ITACA Familiar 2022 amb «XIULA»

Aparcament Av. F. Macià

A les 11.30 h.

Festival Clàssics l’Escala - Empúries: Músiques del Món

Església de Sant Martí d’Empúries

A les 19.00 h.

Festival Clàssics l’Escala - Empúries. Músiques del Món: Sacha De Ritis & Eleonora Congiu

Església de Sant Martí d’Empúries

A les 20.00 h.

FIGUERES

Espectacle La llegenda de Sant Jordi, a càrrec de la cia. Titelles Vergés

La Cate- sala Toni Montal

A les 11.30 h.

Entrada 6€, socis 4 €.

XV Festival Còmic

Ioga del riure, a càrrec de Gemma Mogas

Escola Parc de les Aigües

A les 11.00 h.

Gratuït.

Espectacle A l’altra banda, a càrrec de Zanguango Teatro

La Rambla

A les 12.00 h.

Gratuït.

Espectacle Les Zêles d’Obus, a càrrec de Benoit Charpe

Plaça Catalunya

A les 17.00 h

Gratuït.

Espectacle Toilet, a càrrec de la Cia. Karlus

Auditori Caputxins

A les 19.00 h.

Gratuït.

Espectacle The Best of LEO BASSI

La Cate

A les 21.00 h.

Entrada 15 €. Per a majors de 12 anys.

LLANÇÀ

Matinal de bàsquet 3X3

Pavelló municipal d’esports

A les 10.00 h.

Missa de resurrecció

Església Parroquial de Sant Vicenç

A les 11.00 h.

Sardanes amb la cobla Principal d’Olot

Plaça Major

A les 12.00 h.

En cas de mal temps, l’activitat es durà a terme a la sala d’actes de la casa de Cultura.

Ball amb Bailamor

Gimnàs de l’institut

A les 18.00 h.

Preu: 6 €.

Festa Holi

Esplanada davant del camp de futbol

A les 18.00 h.

LLERS

Caramelles i petit concert de cançó catalana pels Cantaires de Llers. L’acte acabarà amb els instruments tradicionals dels grallers

Local Social de la plaça del Ramal

A les 18.00 h.

EL PORT DE LA SELVA

Visites guiades a Sant Pere de Rodes

Sant Pere de Rodes

A les 11.30 i a les 12.30 h.

Preu: 4€/ persona (a banda de l’entrada).

ROSES

Ball amb Albert Paulo

A la SUF

A les 18.00 h.

SANT CLIMENT SESCEBES

La Passió

Horta d’en Cusí

A les 18.00 h.

SANT PERE PESCADOR

E-Mountainbike

Oficina de Turisme

A les 10.00 h.

VILABERTRAN

Visita guiada a Santa Maria de Vilabertran

Canònica de Santa Maria

A les 12.00 h.

Preu: 4€/ persona (a banda de l’entrada)

Ball amb en Xavi de Roses

Sala de ball

A les 18.00 h.

Entrada gratuïta.

Dilluns, 18 d'abril

AGULLANA

Aplec de Santa Eugènia, amb la Cobla de la Jonquera

Església de Santa Eugènia

A les 10.00 h.

L’ESCALA

41è Aplec de Cinc Claus. Elaboració dels arrossos

A partir de les 10.00 h.

Presentació dels arrossos al jurat

A les 13.00 h.

Audició de sardanes

A les 16.00 h.

LLANÇÀ

Projecció de la pel·lícula infantil Luca

Casa de Cultura

A les 11.00 h.

ROSES

XLVII Aplec de la Sardana, amb les cobles Ciutat de Girona, Montgrins i la Principal de la Bisbal