L’Associació Pau Casals presenta, entre el 17 d’abril i el 3 de desembre, la nova programació del Festival Clàssics L’Escala-Empúries. Les propostes, catorze, destaquen per la diversitat i la qualitat. El tret de sortida es viu aquest diumenge a l’església de Sant Martí d’Empúries, a les 7 de la tarda, de la mà de la flautista Sacha de Ritis i l’arpista Eleonora Congiu interpretant obres de Bach, Fauré, Piazzolla, Rota, Villalobos, Tchaikovsky i Ibert.

El festival inclou en aquesta ocasió diverses propostes protagonitzades per dones com un recital de piano a quatre amb les intèrprets Sandra Landini i Francesca Amato, el setembre. També muntatges de gran format a l’església de l’Escala com l’actuació, l’11 d’agost, de la Festival Chamber Orchestra i la soprano alemanya Maya van Look.