Després de dos anys de pandèmia, les caramelles tornen a escoltar-se a Llers, aquest diumenge a les 6 de la tarda en el local social de la Plaça del Ramal de Llers . La coral Els Cantaires de Llers interpreten aquestes populars composicions escrites per ser cantades per la Pasqua, i que segons s’ha pogut constatar, eren escrites per gent del mateix poble.

A principis del segle passat, les caramelles es cantaven en molts de pobles, però ara, a la comarca, la coral de Llers és una de les poques que té en el repertori aquestes cançons, que tradicionalment evocaven un sentit religiós, i que amb el temps va evolucionar amb to crític envers l’abstinència de menjar carn, posar música o fer gresca per Setmana Santa. A part de les caramelles, també es preveu un petit concert de cançó catalana. La trobada es clou amb els instruments tradicionals dels grallers.