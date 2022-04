AGULLANA

41a Marxa del Xixo Xano

Plaça Major

A les 9.00 h.

CADAQUÉS

Teatre comèdia màgia i humor: 'Na que ver'

Teatre Art i Joia

A les 20.00 h.

Preu: 4 €.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

XXXII Fira del Vaixell d’Ocasió

Plaça de les Palmeres

De 10.00 a 19.00 h.

Representació Via Crucis Vivent

Sortida des de la plaça de la Basílica

A les 19.30 h.

DARNIUS

XXX Fira del Brunyol de l'Empordà

Plaça Major

Tot el dia

Parades d'artesania i venda de brunyols

Sardanes amb la Cobla La Ciutat de Girona i tast de brunyols i garnatxa de l'Empordà

Plaça Major

17.00 h.

L’ESCALA

Ruta amb el vaixell Stella Maris

Recorregut per Empúries, ruïnes i Sant Martí.

Seguidament, anirà cap a les Planasses fins a la Foradadaua

Port la Clota 10.45 h.

Preu: 10 €.

Setmana Santa: Visita guiada al Molí de Sant Vicenç

Museu de l’Anxova i de la Sal

A les 12.00 h.

XII edició Via Crucis Vivent

Dins el nucli antic i en el incomparable marc de la Mar d’en Manassa

A les 22.00 h.

FIGUERES

XV Festival Còmic

Espectacle Com riu la ciutat, a càrrec d’Escarlata Cirkus

Pels carrers

A partir de les 11 h i tot el dia.

Gratuït.

Espectacle de circ Hula Hoopla, a càrrec de Jules Cousins

La Rambla

A les 12 h i a les 16 h.

Gratuït.

Espectacle de clown THE ONE & the one, a càrrec d’Anna de Lirium & Colette Gometteu

Plaça Catalunya

A les 17.00.

Gratuït.

Espectacle de clown aaAhhBibi, a càrrec de Julien Cottereau

Teatre Municipal El Jardí

A les 19.00 h.

Entrades a 15 € i 7,5 € (els menors de 15 anys).

Espectacle de clown Zic-Zag, a càrrec de Joseph Collardu

La Cate

A les 21.00 h.

Preu 15 €.

GARRIGUELLA

XXIII Fira de la Garnatxa i el brunyol de l’Empordà

Inauguració de la fira a càrrec de Natàlia Duran, enòloga de la Cooperativa de Garriguella i Gemma Roig, segona generació del Mas Llunes

Concert de la Coral Gòspel ABS

Degustació de brunyols i garnatxa

Jardins i vestíbul del Celler Trobat

A les 19.00 h.

LLANÇÀ

Sant Jordi al comerç de Llançà. Recorregut literari pels aparadors del municipi .

Sorteig de 3 vals de 100 € en llibres a gastar a les llibreries locals entre els participants al joc

Del 15 al 23 d’abril

Campionat FIFA 2022

Casa de Cultura

A les 10.30 h.

Classes d’automaquillatge

Residència Can Marly

A les 15.00 h.

Ball

Placeta de Casa Marly

17.00 h.

Gratuït.

Torneig nocturn de futbol

Platja de Grifeu

A les 20.00 h.

Passió i mort de nostre Senyor Jesucrist i adoració a la Creu

Església Parroquial de Sant Vicenç

A les 20.00 h.

Sant Viacrucis

Església Parroquial de Sant Vicenç

A les 22.00 h.

EL PORT DE LA SELVA

Visita guiada «Animals i animalons del cap de Creus»

Oficina de Turisme

A les 10.30 h.

Activitat gratuïta.

Visites guiades a Sant Pere de Rodes

Sant Pere de Rodes

A les 11.30 i a les 12.30 h.

Preu: 4€/ persona (a banda de l’entrada).

SANT CLIMENT SESCEBES

La Passió

Horta d’en Cusí

A les 18.00 h.

SANT PERE PESCADOR

Ornitocaiac, visita guiada amb caiac als Aiguamolls