La Passió de Vila-sacra torna a escenificar-se aquest dissabte a l’interior de l’església de Sant Esteve, tal com es va començar a fer el 2013, i després que l’any passat es representés a l’exterior adaptant-la a les restriccions. Una cinquantena de persones, la meitat d’elles actors, s’impliquen en el muntatge que enguany, a més, guanya en realisme i espectacularitat gràcies a efectes contundents que sorprendran a la platea. La peça, que té una durada d’una hora, comença a les 19.30 hores i l’accés és gratuït tot i que també es col·loca una urna a la sortida per recollir la voluntat.

Jaume Amorós, membre de l’organització, explica que, malgrat que de la representació a l’exterior en van extreure coses positives, han preferit retornar a l’interior del temple per evitar ensurts de darrera hora amb el temps. Enguany han apostat per «fer canvis en els moviments escènics» i potenciar les entrades i sortides dels actors fent ús del passadís de l’església. També han adaptat algunes parts del guió, que va partir inicialment de l’Evangeli de Lluch, per anar donant més pes a alguns personatges, aquest any Verònica, una dona pietosa que va oferir-li el seu vel a Jesús per eixugar-se la suor en el seu camí al Calvari.

Una part destacada d’aquesta Passió són, sens dubte, els efectes que aporten més dramatisme a algunes de les escenes com quan es fueteja a Jesús o se’l clava a la creu i, com no, l’apartat musical. Destacar la participació, novament, de la coral de Vila-sacra, integrada per una quinzena de cantaires. Amorós explica que d’ençà que van començar a fer La Passió, aquesta ha anat evolucionant. «Hi hagut molts canvis, si vam començar amb els joves de la Catequesi, poc a poc s’ha anat integrant més gent», afirma.

D’altra banda, al llarg d’aquesta setmana es pot veure a la biblioteca del poble una exposició fotogràfica sobre totes les Passions integrades dins la Federació, una d’elles la de Vila-sacra. La mostra es va inaugurar a Esparreguera i ara arriba a l’Empordà.