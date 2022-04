La biblioteca Ramon Bordas i Estragués de Castelló d’Empúries vol animar a viure intensament aquest Sant Jordi i ho vol fer amb un programa farcit de propostes. Entre aquestes destaca la crida als lectors a compartir les seves lectures preferides a través d eles xarxes de l’equipament. Qui vulgui participar, només cal que enviï un vídeo de trenta segons a castellosantjordi@gmail.com fent servir WeTransfer.

A banda d’aquesta iniciativa per popularitzar i compartir la lectura, les responsables de l’equipament han apostat per oferir, al llarg de tota la setmana, nombroses activitats, entre les quals destaca la inauguració, el dimarts 19, de l’exposició Esteve Ripoll: a l’obrador de la cultura. Aquesta mostra, de producció pròpia, repassa diferents aspectes de la vida del castelloní: història i política, la passió per escriure o la gesta dels Aiguamolls, entre altres.

A banda de la mostra, que resta fins al 19 de maig, i aprofitant el centenari del naixement de Joan Fuster, Francesc Montero, director de la Fundació Josep Pla, ofereix una xerrada que uneix Pla i Fuster, el dimarts 19, a la capella del Convent de Santa Clara. L’endemà, al claustre del mateix convent, la narradora Olga Cercós dedica una hora del conte als dracs i les princeses. El mateix dia, dins el club de Llegir el Teatre es comentarà l’obra Victòria, de Pau Miró. Les propostes es clouran divendres a l’Hort del Convent de Santa Clara, amb una lectura teatralitzada de poemes de Joan Fuster amb el grup de Teatre Esplais i Tequatre i a presentació, dissabte, del llibre Viatge al centre de la tribu, de Núria Serra.