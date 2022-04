El president de la Fundació Les Voltes, Joan Matamala, i Toni Strubell, membre de la Comissió de la Dignitat s’asseuen a la mateixa taula per commemorar el 91è aniversari de la República Catalana. Ho fan en un debat moderat per Joan Ferrerós, catedràtic de literatura. L’acte, que està titulat L’actual República, per quan?, i l’organitza l’Ateneu Republicà de l’Alt Empordà i s’ha programat per a aquest dijous, 14 d’abril, a les 8 del vespre, a La Cate de Figueres. La data de celebració d’aquest debat és significativa, tenint en compte que la República es va proclamar precisament el 14 d’abril de 1931 als municipis catalans.