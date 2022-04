El Grup Iris de Figueres ha tornat a la seva activitat presencial després de la Marsterclass de Ioga celebrada al local de l’associació, amb la que «vam recuperar una part de la nostra essència. Feia temps que teníem moltes ganes de tornar a engegar activitats presencials per a millorar la salut de les nostres usuàries, i va ser molt bonic poder-hi tornar» han expressat des de l’associació

Les assistents a la Masterclass van acollir amb entusiasme aquesta proposta i per aquest motiu el Grup Iris ha decidit començar l’activitat de ioga d’una forma regular després de Setmana Santa, el dimarts 19 d’abril. Les classes les impartirà Manela Cortes Jagdeesh-Kaur. Seran en horari de matins i de tardes, per tal que tothom que li interessi hi pugui assistir. Per demanar més informació cal enviar un mail a contacte@grupiris.cat o bé trucar al telèfon 972 91 85 32.

Alimentació saludable

En la línia d’oferir activitats i serveis a les usuàries del centre, fa uns dies va tenir lloc un nou taller d’alimentació saludable on els assistents van aprendre el que pot fer l’oxitocina i com incorporar algunes flors a la nostra dieta. En aquest taller també es va parlar de la importància de la coherència emocional.