Garriguella ja ho té tot a punt per celebrar, després de dos anys d’absència obligada, la Fira de la Garnatxa i el Brunyol de l’Empordà, que enguany arriba a la seva 23a edició i ve ben carregada de novetats. «Ha costat perquè fins no fa gaire no sabíem si podríem celebrar-la o no, però dintre les possibilitats hem fet canvis, això si, preservant l’esperit de la festa», explica Rosa Batllori, regidora de Cultura de Garriguella.

Una de les novetats és el canvi d’imatge. «El cartell i el tríptic sempre estaven il·lustrats amb un quadre d’en Patxè, un gran pintor de Garriguella, però després de vint-i-dos anys hem volgut modernitzar-lo, però mantenint l’essència: el porró, el brunyol i les tonalitats», apunta Batllori. I encara hi ha més novetats. De fet, la primera activitat que se celebrarà també incorpora canvis. Estem parlant de la inauguració de la Fira i el pregó, que es fa el divendres 15 d’abril, als Jardins i vestíbul del Celler Trobat, a les set del vespre. «Per primera vegada hi haurà dues dones pregoneres: Natàlia Duran, enòloga de la Cooperativa de Garriguella, i de Gemma Roig, sommelier de Mas Llunes», detalla la regidora. A més, també s’incorpora un concert amb la Coral Gòspel ABS. I l’endemà, el dissabte 16 d’abril, festa grossa. A les nou del matí els firaires obriran les seves paradetes, i durant tot el dia oferiran els seus productes a visitants i residents. I paral·lelament se celebraran activitats diverses a la Pista del Cementiri Vell: tallers infantils a càrrec de l’Esplaia’t, una zona d’inflables de la mà de l’AMPA de l’Escola Joaquim Gifre, sardanes amb la tradicional Cobla Principal de Garriguella, i la més especial: l’espectacle Antropia d’El Circ Petit, a les dotze del migdia. «És un circ adreçat a totes les edats, únic i singular», apunta Batllori. I fora de la Pista també hi haurà actes. A les onze del matí, a la Sala Sabater Furtià, es podrà gaudir d’un tast guiat de vins dolços a càrrec dels cellers Masetplana, Gerisena i Mas Llunes. I a la mateixa sala, a les cinc de la tarda, hi haurà un tast guiat de vins escumosos a càrrec dels cellers Mas Llunes, Gerisena i Trobat. Aquesta és, també, tota una novetat. «És la primera vegada que es farà un tastet així», diu Rosa Batllori. I després d’hores de festa, la Fira abaixarà el teló fins a l’any vinent, però ho farà d’una forma ben explosiva i sonora. A les sis de la tarda, pels carrers del poble, hi haurà gresca i sarau al ritme d’una batucada que oferiran un espectacle musical amb les percussions dels seus tabals. Els acompanyaran els gegants i unes ballarines de Garriguella. I així clourà una festa que, un cop més, omplirà d’alegria les places i els carrers de la població tot reivindicant uns productes tan típics com singulars: la garnatxa i els brunyols de l’Empordà.