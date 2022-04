Després de dos anys sense fer-la, torna la representació del Via Crucis Vivent a Castelló d’Empúries. El primer tastet ja es va fer aquest diumenge passat amb la benedicció de Rams i l’entrada de Jesús a la plaça de la Basílica. «Hi ha moltes ganes», reconeix Francesc Ortiz, membre de l’entitat que l’organitza. Celebra no només recuperar aquesta escenificació, sinó veure com s’ha mantingut pràcticament tot l’elenc que l’havia fet els darrers anys, entre ells l’actor que interpreta el paper de Jesús, quelcom essencial per tirar endavant una representació d’aquestes característiques. La proposta, que mou un centenar de persones entre actors, tècnics i manaies, es fa aquest Divendres Sant, a partir de dos quarts de vuit del vespre.

Malgrat que fa dos anys que no representen el Via Crucis, no s’han plantejat canvis substancials. «El guió és el de sempre», afirma Ortiz. Seguint aquest esquema, la quarantena d’actors implicats fa unes quantes setmanes que assagen. «El paradigma que té aquesta obra és que necessites moltes persones perquè hi ha un munt de personatges i és difícil trobar gent que li agradi fer teatre, la temàtica i que no tinguin vergonya de sortir», reconeix Ortiz, qui assegura que ja tenen tots els papers coberts.

La quarantena d’actors comparteixen escenari amb els Manaies de Mieres, un col·lectiu que ja fa anys que forma part del muntatge. En aquest sentit, són ells els que obren el Via Crucis amb una lectura inicial a la plaça de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Des d’aquest punt, acompanyaran el públic assistent que ho desitgi fins al pati del Palau dels Comtes on té lloc l’escena inicial, concretament, la representació del judici de Jesús davant Ponç Pilat i els fariseus i la primera estació en què Jesús és condemnat a mort. «No busca fer una interpretació litúrgica, però sí que es vol preservar-la el màxim de fidedigna, intentar interpretar el que creiem que va passar aquella persona els darrers moments de la seva vida», assegura Ortiz. En aquest sentit, busquen molta fidelitat amb l’època i, fins i tot, han rebut assessorament per millorar alguns punts de l’attrezzo perquè concordi amb el moment històric. Fins i tot, hi ha un dels actors, d’origen italià, que interpreta el seu paper en llatí.

El Via Crucis consta de catorze estacions. A partir d’aquest punt, doncs, la representació segueix per diferents places de Castelló –davant la Sala Municipal, la plaça Jaume I, la plaça de la Moneda i la plaça dels Homes– fins a arribar a la plaça de la Basílica on té lloc «la part més espectacular»: la tercera caiguda, Jesús és despullat dels seus vestits, la Crucifixió, la mort, Jesús davallat i la pietat. La darrera estació, quan Jesús és col·locat en el sepulcre, es fa a l’interior del temple, així com la resurrecció, que no és una estació pròpiament dita, però que a Castelló han volgut incloure-la.

Ritme lent

Alguns dels espais on es concentra més públic habitualment és la plaça de la Basílica i el pati del Palau dels Comtes. Francesc Ortiz ha copsat com els darrers anys el públic els segueix més de plaça en plaça, espais que permeten més mobilitat i que aporten «més tranquil·litat» a qui vol seguir totes les estacions del Via Crucis. De fet, la representació dura unes dues hores i mitja i el ritme, assegura Ortiz, «és lent i calmat».

En aquest muntatge, també hi juga un paper molt destacat la il·luminació i la part musical. En aquest sentit, el públic pot escoltar, al llarg de tot el Via Crucis, una sèrie de peces molt conegudes, modernes i cinematogràfiques, quelcom que aporta més dramatisme. La música, a més, també guia els mateixos actors en el desenvolupament de les escenes.