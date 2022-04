Uns dos cents espectadors no es van voler perdre, diumenge passat, la primera de les representacions de La Passió de Sant Climent Sescebes. Després de dos anys sense fer-la, l’emoció es va estendre com un vel entre els assistents. «Hi havia molts sentiments retrobats», confessa el director del muntatge, Ernest Ollero. Un dels moments àlgids va ser l’escena de la crucifixió que va despertar els aplaudiments de tota la platea.

L’ampli elenc que dona vida a La Passió va viure amb intensitat aquest retrobament amb el públic i va rebre amb agraïment els «comentaris positius». Ernest Ollero no amaga que «teníem por de com respondria la gent» però que s’han adonat de la consolidació que té com a espectacle. «Cal potenciar-lo, realçar-lo i, sobretot, continuar-lo», conclou el director. En aquest sentit, La Passió es fa també aquest divendres i diumenge, a les 6 de la tarda, com no, a l’Horta d’en Cusí. El preu de les entrades, que es compren a la taquilla ubicada en el paratge, és de 10 euros, la general; 6 euros pels infants de 8 a 14 anys; gratuït pels menors de 8 anys; 8, pels jubilats i grups a partir de 10 persones.