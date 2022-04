Castelló d’Empúries també se suma a la recuperació de les seves tradicions celebrant aquest diumenge la tradicional benedicció dels rams i l’entrada triumfal de Jesús a la plaça de la Basílica. L’acte, que comença a les 12 del migdia, és el preludi de la representació del Via Crucis Vivent que es farà coincidint amb Divendres Sant, el 15 d’abril, a partir de les 19.30 hores. Aquesta escenificació recorre carrers i places del poble. L’organitza l’associació Via Crucis de Castelló i hi col·laboren els Manaies de Mieres, la Basílica i l’Ajuntament.