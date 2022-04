La pintora Gemma Romero Goday, de Portbou, i l’escultora i ceramista Núria Surribas, de Colera, han confluït en un diàleg ple de llum que es mostra aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a l’hotel Belvedere du Rayon Vert de Cervera de la Marenda, a la Catalunya Nord.

Les dues creadores han utilitzat materials orgànics –sorres, fang, ferro, papers naturals, els pigments– per gestar les obres que presenten, en una necessitat íntima de retorn un xic a una vida «com la d’abans». «Hem buscat, sobretot, la llum», comenta Romero Goday. D’aquí neix també el títol de la mostra, Diàleg de Llum. També han fet ús de tècniques variades. A més, l’espai escollit és el que completa el cercle, ja que el Belvedere «és un lloc màgic», un edifici construït per l’arquitecte Léon Baille entre 1928 i 1932, per encàrrec de Jean Baptiste Deleon, inspirant-se en l’arquitectura naval. L’exposició es pot veure fins al 24 d’abril, de 10 a 12 del migdia i de 3 a 5 de la tarda.