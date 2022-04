Albert Tomàs i Bassols (1935-2020) adorava la música i és amb música que la fundació que ell va crear el vol recordar aquest dissabte a les 6 de la tarda. Aquest concert l’interpreta la Jove Orquestra de Figueres a l’església de Santa Maria de Vilabertran, poble on va néixer i que va ajudar a potenciar, principalment en el seu vessant cultural. L’entrada és gratuïta i els veïns del poble en són els principals convidats.

Tomàs va morir fa dos anys, just en plena pandèmia, i el seu comiat no es va poder fer fins al cap d’un any, en el primer aniversari de la seva mort, amb un acte a l’Hort de l’Abat, que ell va ajudar a preservar. «La nostra intenció és recordar-lo anualment», explica Carles Brugat, president de la Fundació. Ho volen fer ara que s’acosta la data del seu naixement, just el 8 d’abril. L’acte es clourà amb una degustació de brunyols.