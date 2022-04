El grup de teatre de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà, en col·laboració amb l’Aula de Teatre de Figueres, estrenarà aquest dissabte 9 d’abril, a les 7 de la tarda, a l’Auditori Caputxins de Figueres, l’obra “Black Out”, la qual els autors han definit com a “comèdia distòpica”. I és que aquest espectacle, què és de creació col·lectiva ja que ha estat ideat i “construït” per tots els integrants de la companyia des de gener, té un argument ben singular: “Un grup de veïns es tanca en un búnquer perquè hi ha una pandèmia mundial; arriba un virus que es transmet per la pols. I quan estan tancats en l’amagatall, com que no hi ha ni cobertura ni Wi-Fi, succeeixen històries diverses, i tot plegat amaga una incògnita”, detalla Hawa Mballo, una de les actrius de l’obra.

Els intèrprets de l’obra són onze joves d’entre 13 i 18 anys: Platon Ovsiienko, Aurora Marmol, Hillary Florez, Laura Lara, Cris Lynch Rocamora, Rosmeiry Fernández Cuevas, Cecília Cervera, Balcells, Nídia Yanisa Fernández, Estibaliz Euler Cuevas i Hawa Mballo. Els directors del projecte són Ivette Baguer i Èric Jimènez. L’entrada és gratuïta i es pot reservar plaça a aserra@altemporda.cat.