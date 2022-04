La Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) tanca el cicle Taller de bones pràctiques d’arquitectura sobre la ciutat de Figueres el dia 8 d’abril a les set de la tarda amb la sessió «Espais d’activitat, equipaments i oficines», amb la participació de Jordi Pigem, Marta Matamala, Maria Mercè Oriol i Rosa Cullell.

Coordinat per l’arquitecte Joan Falgueras Font, aquest cicle pretén posar en valor la professió de l’arquitecte, presentant una selecció de projectes fets a la ciutat de Figueres en els darrers deu anys. Les sessions es van iniciar el mes de març i han servit, fins ara, per posar en comú i debatre solucions sobre la ciutat existent. En la dècada de paràlisi del món immobiliari expansiu, els oficis de la construcció s’han concentrat en la rehabilitació de la ciutat històrica on sobreviu amb força l’arquitectura, tal com s’ha posat de manifest durant les jornades.