La plaça Frederic Rahola tornarà a acollir, el proper dissabte 9 d’abril, la tradicional festa d’homenatge a la gent gran de Roses. Després de dos anys en què la festa es va haver de reduir a un concert al Teatre Municipal per donar compliment a les restriccions motivades per la pandèmia, l’homenatge torna enguany a recuperar el seu espai, amb una celebració que inclourà concert, acte d’homenatge, berenar i ball.

La ja històrica celebració arriba enguany a la seva 74a edició, amb un canvi de denominació (Homenatge a la Gent Gran en comptes d’Homenatge a la Vellesa), per ajustar-se als canvis demogràfics i socials i a les característiques i grau d’autonomia de les persones grans d’avui dia.

La celebració s’iniciarà a les 16.30 h amb un concert a la plaça Frederic Rahola. Acte seguit, tindrà lloc la tradicional entrega de medalles a les persones de més de 70 anys que assisteixen per primer cop a la festa. Un berenar consistent en xocolata i bunyols donarà pas al tradicional i molt esperat ball, que tancarà els actes de celebració.

La regidora d’Acció Social, Esther Bonaterra Moltó, assenyala que "enguany, torna a ser una festa encara marcada per la pandèmia, amb algunes restriccions i limitacions. Però som aquí amb l'esperança que ben aviat ja no tinguem cap limitació i puguem organitzar lliurement la millor festa possible".