El mag-còmic Gerard Borrell presentarà el dissabte 30 d'abril (20 hores) el seu espectacle Màgia & Comèdia a La Cate de Figueres.

L’espectacle, que forma part de la gira "Ateneus" a les conseqüències, és un show per a adults còmic i molt gamberro en el qual Gerard Borrell demostra el seu enginy a l’hora d’improvisar en els diàlegs amb el públic, sorprenent els espectadors amb el seu inimitable estil barrejant màgia i comèdia.

El principal propòsit d’aquest showman desvergonyit i provocador és divertir a un públic disposat a tot, amb ganes de passar ho bé i, sobretot, riure sense prejudicis. Per aconseguir-ho, fa servir l’humor, el cant, el ball i, per suposat, la màgia, convertint el seu show en un hilarant cabaret màgic.

Després de Figueres, la gira “Ateneus" a les conseqüències seguirà per diversos espais de la Xarxa de Teatres d’Ateneus (XTAC), recorrent localitats com Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, La Palma de Cervelló, Castellbisbal, Vilafranca del Penedès, Barcelona, Arenys de Munt i Calaf.

Gerard Borrell és un mag còmic atípic, atrevit i tot terreny que actualment té també en cartell a l’Aquitània Teatre de Barcelona l’exitós espectacle The Big Bang Tontery. A més el passat mes de febrer, va ser l’encarregat de conduir les gales del prestigiós Festival Internacional de Màgia Li Chang al Teatre Zorrilla de Badalona.

Amb un llarg recorregut pels teatres d’arreu del país i col·laborador habitual en destacats programes de TV, Gerard Borrell tracta la màgia com un art escènic complet que li permet jugar amb diferents elements artístics i, en conjunt, oferir un show espatarrant.