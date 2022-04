El periodista de Catalunya Ràdio Domènec Subirà (Port de la Selva, 1969) ha reunit en el llibre 'Causa oberta a la justícia' (Pagès Editors) un conjunt d’advocades i advocats que, sense embuts ni enganys, "donen el seu punt de vista sobre les febleses i debilitats d’això que anomenem justícia". Són nou advocades i advocats de reconegut prestigi que dialoguen amb el periodista, sense ambigüitats. Domènec Subirà estarà dimarts, 5 d'abril, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, per presentar el seu llibre, acompanyat pel magistrat Joan Agustí Maragall.

Segons l'autor, el propòsit del llibre és reivindicar el paper del periodisme com a eina pedagògica per fer arribar la justícia i les seves possibles virtuts allà on els juristes no poden o no saben arribar. Aquest és el context del treball de Domènec Subirà: "A finals d’estiu del 2021, l’últim pronòstic era que abans de final d’any es renovaria el Consell General del Poder Judicial. No cal córrer per fer tard, si ja portàvem tres anys amb el Poder Judicial caducat no venia d’un trimestre més. Tanta indolència ha generat preocupació però el fet que plantegin, encara, simplement una renovació del Consell és encara més inquietant. Si en una cosa hi ha consens entre els nou advocats aquí entrevistats és que cal canviar la manera de designar els integrants del govern de la justícia. Desgranem el perquè amb nou juristes que treballen cada dia amb un sistema del que desconfia un 50% de la població segons l’últim Eurobaròmetre. De la colonització política a la falta de recursos, la Transició o la formació judicial, la tercera pota de l’estat trontolla i la democràcia se’n ressent".

Els nou lletrats entrevistats pel periodista altempordanès són Olga Tubau, Vidal Aragonès, Xavier Melero, Pastora Filigrana, Benet Salellas, Pau Molins, Jone Goirizelaia, Simeó Miquel i Gonzalo Boye.