La Passió de Sant Climent Sescebes es representarà al municipi el diumenge 10 d'abril. Aquesta és la primera de les tres funcions que es faran a l'Horta d'en Cusí. Les dues representacions següents seran el divendres 15 i el diumenge 17. Totes tres tindran lloc a partir de les sis de la tarda.

La modalitat per la qual s'ha optat el primer dia de representació és la de taquilla inversa: els assistents rebran una entrada quan arribin per la qual no hauran de pagar. Podran gaudir de l'espectacle i, al final d'aquest, ells mateixos seran els responsables de decidir si volen pagar i en quina quantitat.

Els dies 15 i 17 el preu de l'entrada general serà de 10 €. Aquesta, però, és gratuïta per als menors de 8 anys, de 6 € pels infants entre 8 i 14 anys, i de 8 € pels jubilats i pels grups a partir de 10 persones. Les entrades es poden comprar a la taquilla de l'horta d'en Cusí abans de cada representació.