Mockinpott és un ciutadà exemplar, feliçment casat, que paga puntualment els seus impostos i que mai es fica en cap enrenou. Però, sense entendre el perquè, de sobte, l’empresonen i comença el seu patiment. Mockinpott és el títol del nou muntatge de la companyia de teatre amateur de Sant Gregori, a la vall de Llémena, Increixendo, una farsa d’humor àcid i tràgic, que es representa aquest diumenge 3 d'abril a les sis de la tarda a la Sala La Cate de Figueres.

Mockinpott és una obra escrita als anys seixanta que explica amb subtilesa les facècies d’un home turmentat que no pot deixar de qüestionar-se a si mateix i al seu món. Aquesta peça teatral amb onze quadres està dirigida per Rafel Nieto i protagonitzada per Eduard Pradas, Sergi Buisac, Antoniu Castaño, Jonatan Trull, Nina Prat, Glòria Vila, Mònica Arnau, Gràcia Vilarnau i Marisa Magaldi. Increixendo va néixer ara fa deu anys recreant clàssics o inventant situacions inversemblants «procurant que l’engany sembli mentida i que la vida real, per uns instants, sigui ficció, una il·lusió, un record distant».