Com és tradició, el diumenge abans de Rams se celebra a Bàscara l’històric Mercat dels Tortells. Enguany el recuperen després de l’aturada de dos anys causada per la pandèmia. És la primera vegada que el Mercat s’ha hagut de suspendre, ja que des de 1985 s’havia celebrat de manera ininterrompuda.

En aquesta 36a edició, que tindrà lloc aquest diumenge dia 3, el Mercat comptarà amb un complet programa d’actes amb activitats per a tots els públics. L’acte inaugural serà la presentació i el posterior tastet del tortell Bascarenc, elaborat i dissenyat a Bàscara. «És un tortell que trenca el tòpic de la fruita i els pinyons, i en fem la versió de xocolata i la de canyella», explica Narcís Saurina, alcalde del municipi. El Bascarenc es va posar a la venda ara fa dos anys amb la previsió de presentar-lo a l’edició d’aleshores, però com que es va haver de suspendre la fira encara no s’ha pogut fer.

Són diverses les activitats que hi ha programades durant tot el dia. Els visitants del Mercat podran assistir a un total de tres tallers: un d’elaboració de tortells, a càrrec del Forn de Pa l’Empordà, adreçat a mainada de 6 a 12 anys; un d’elaboració de paper a càrrec de Sastres Paperers i un tercer de sabons naturals a càrrec de Naoh sabons. I s’inaugurarà l’exposició d’aquarel·les «miralls ANIMALs», de Raquel Giró.

La Cia. La Bleda actuarà al matí a la plaça Major amb l’espectacle familiar Superbleda. A la tarda, es presentarà l’obra Tic tocs, a càrrec de la Cia. Elenc Santperenc, a la Sala Municipal. A més, hi haurà l’actuació de la colla bastonera Els Picots del Fluvià. I durant tot el dia es podrà visitar l’exposició L’impacte del pacte 2020 pel clima i l’energia, als baixos de l’Ajuntament.

Per al poble de Bàscara, tornar a celebrar aquest Mercat suposa recuperar una de les seves grans tradicions, com declara el seu alcalde. I destaca que el fet que la fira se celebri el cinquè diumenge de Quaresma trenca una mica amb la tradició catalana, ja que s’avancen una setmana, i és el fet diferencial de la fira. «Els pobles petits no anem sobrats de tradicions, i és important mantenir aquesta i més en els temps que corren. Hem d’intentar tornar a la normalitat perduda», defensa Narcís Saurina.

El Bascarenc, un tortell dissenyat i elaborat al poble

La novetat d’aquesta edició del Mercat dels Tortells és, sens dubte, la presentació del Bascarenc, el tortell dissenyat i elaborat a Bàscara.

La idea surt de l’actual alcalde del poble, Narcís Saurina, que va pensar a fer un tortell a partir d’una pasta que elabora un pastisser local. Saurina va exposar-li la idea i, tot i que confessa que les primeres proves no van tenir l’èxit que esperaven, de mica en mica van anar polint la recepta i van fer diferents tastets amb gent del poble per veure què els agradava més, fins a arribar a aquest nou tortell.

Superbleda

Diumenge 3, a les 12.30 hores. L’espectacle familiar Superbleda, de la Cia. La Bleda, farà parada a Bàscara, a la plaça Major, dins la programació del Mercat dels Tortells. L’espectacle gira entorn dels superpoders que tenim tots, també la Bleda, la protagonista de l’obra. «Tots tenim superpoders. Els tenim tan amagats que costen de trobar, però quan els necessites, apareixen. La Bleda té molts superpoders, però quan sorgeix un problema real, una necessitat real, ella tindrà el superpoder més real de tots: la imaginació.»

Tic Tocs

Diumenge 3, a les 17 hores. La Cia. Elenc Santperenc presentarà TIC TOCS, en el marc de la Campanya de teatre amateur 2021, a la Sala Municipal de Bàscara. L’obra està protagonitzada per sis personatges, cadascun amb el seu particular Trastorn Obsessivocompulsiu (TOC), que coincideixen a la consulta d’un psiquiatre perquè els ajudi a resoldre els seus problemes. Però, i si el psiquiatre no arriba a temps? Ells mateixos hauran d’analitzar els seus trastorns i ajudar-se mútuament.

L'impacte del pacte 2020 pel clima i l'energia

Diumenge 3, tot el dia. L’Ajuntament de Bàscara acollirà l’exposició «L’impacte del pacte 2020 pel clima i l’energia», una iniciativa de la Diputació de Girona que explica les accions executades per uns vuitanta municipis per mitigar el canvi climàtic. La mostra gira al voltant del pacte de les alcaldies per l’energia sostenible i el clima, el principal moviment europeu en què participen les autoritats locals i regionals.