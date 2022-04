Cabanes

Presentació del llibre A dos pams del cel. Dietari d’una superació, de Joan Carles Subirats [+ INFO]

Sala El Sindicat

A les 20 h

Castelló d’Empúries

Audicions de primavera dels alumnes de l’Escola Municipal de Música

Auditori Convent de Santa Clara

A les 19 h

L’Escala

Mapa de Ball. Espectacle de dansa a càrrec d’alumnes de l’INS El Pedró i l’entitat Agitart

La Punta

A les 13 h

Espectacle Menudències, de Sessi Sitjà: Recull de contes menuts, cançonetes i jocs de falda per a menors de 3 anys

Biblioteca Víctor Català

A les 18 h

Figueres

XV Festival Còmic: II Concurs de Vídeos i Mems Humorístics en català

Virtual

De l’1 al 14 d’abril

Club de lectura fàcil

Biblioteca Fages de Climent

A les 16 h

Descobreix jocs de taula!, a càrrec de Coach Galàctic

Oficina Jove de l’Alt Empordà

A les 18.30 h

De 14 a 29 anys

Gratuït

Presentació de Barcelona escape room, d’Àngel Burgas, a càrrec de l’autor i Magda Bosch, i lectura de textos a càrrec de Glòria Cristina

Biblioteca Fages de Climent

A les 18.30 h

Conferència Taller de bones pràctiques d’arquitectura sobre la ciutat de Figueres. Hi participaran Dana Palmada, Iban Roca, Eugènia Poch i Josep Maria Modolell

COAC Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

A les 19 h

XV Cicle literatura universal: Retorn a Claudio Magris, a càrrec de Xavier Pla, professor de Literatura de la UdG

Seu provisional del Casino Menestral

A les 19.30 h

Teatre: Victòria, amb Tequatre

Teatre El Jardí

A les 20 h

Preu: 12 €. Socis del Casino: 10 €

Concert Sommeliers: Per dins i per fora

Auditori dels Caputxins

A les 20 h

Preu: 7 €. Socis de Joventuts Musicals: gratuït

Mollet de Peralada

Xerrada col·loqui dels projectes de l’Associació Micropobles de Catalunya i a l’acte de presentació del Festival Itinera Parlem 2022. Hi haurà un membre de la Junta de Micropobles i el director del Festival Itinera Parlem, Marcel Marata

Centre Cívic

A les 19 h

Palau-Saverdera

M. Àngels Anglada i l’Empordà, a càrrec de Xixon Heras

Centre Cívic

A les 19 h

Pau

Concert de Joves Jams al Pau Jazz Club

Centre Cívic

A les 21 h

Preu: 5 €

Sopar amb reserva prèvia

Roses

Club de lectura: El Món resplendent, de Siri Husvedt. A càrrec de Dolores Moreno i Leo Patino [+ INFO]

Biblioteca Municipal

A les 19.30 h

Vilafant

8è Rodajoc a Vilafant

Parc de Les Mèlies

De 8 a 16 h

Dissabte 2

Cadaqués

Teatre comèdia: Des-encuentros

Teatre Art i Joia

A les 20 h

Preu: 5 €

Castelló d’Empúries

Visita guiada: «Castelló d’Empúries Capital Comtal»

Oficina de Turisme Castelló d’Empúries

A les 11 h

Preu: 5 €

Signem. Visita inclusiva: «Descobreix les curiositats de la Farinera»

Ecomuseu Farinera

A les 11 h

Activitat gratuïta

Tastapatrimoni

Ecomuseu Farinera

A les 11 h

Preu: 8 €

Visita guiada: «La Catedral de l’Empordà, la construcció d’una església gòtica»

Basílica de Santa Maria

A les 17 h

Preu: 5 €

Concert de primavera amb la Coral La Nota de Mataró

Basílica de Santa Maria

A les 18 h

Aportació voluntària

III Cicle de Teatre Empori: Alba o el jardí de les delícies, del Grup de Teatre Esplais

Sala Municipal

A les 20.30 h

Preu: 5 €

L’Escala

XIV Costa Brava Sailing Meeting

Club Nàutic l’Escala

A les 9 h

Taller d’animació: Com es fan els dibuixos animats?, a càrrec de la Federació Catalana de Cineclubs

Biblioteca Víctor Català

A les 10.30 h

Per a nens i nenes de 4 a 9 anys

Visita teatralitzada: L’Escala del passat

La Platja

A les 11 h

Presentació literària Trini, la tonyina de l’Escala

Alfolí de la Sal

A les 12 h

Figueres

29a Fira del Brunyol de l’Empordà

Rambla, carrer Sant Josep, plaça Josep Pla i plaça Triangular

Tot el dia

El repte de les entitats de protecció animal cap a la construcció d’una societat animalista, a càrrec de Maria Sánchez, directora, i Noemi Morales, cap de comunicació de l’Asssociació Projecte Lola

Casa dels Animals

A les 10 h

Obra de teatre del Grup jove de teatre

Oficina Jove de l’Alt Empordà

Al matí

Per a tothom

Gratuït

Teatre: Victòria, amb Tequatre

Teatre El Jardí

A les 20 h

Preu: 12 €. Socis del Casino: 10 €

Presentació de La joventut de la revolució, de Josep Pallach, a cura de Joan Armangué

Museu de l’Empordà

A les 12 h

Llançà

Xerrada pel Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme: Un feliç viatge per la vida. Amb Mario Montero, Carla Serra, Laura Batlle i Laura Cebrià

Casa de Cultura

A les 18 hores

Estrena del documental Procés a un comtat, de Jaume Simón. I presentació del llibre Malgaulí, la mort d’un comtat, de José Mañoso

Casa de Cultura

A les 19 hores

Pau

Neteja a Pau, Ens ajudes a netejar un petit abocador?

Centre cívic

A les 10 h

Cal portar guants per agafar els residus

Hi haurà piscolabis al final per a tots els assistents

El Port de la Selva

[SUSPÈS] XII Fira de l’Espàrrec: Conferència Un petit viatge pel vostre poble, a càrrec de Josep M. Dacosta

Espai Port

A les 18 h

Concert amb La Vella Dixiland

Moll d’en Balleu

A les 19.30 h

Roses

Taller: Poesia a l’actualitat

Ca l’Anita

A les 11 h

Preu: 10 €

Ball amb Blue Moon

A la SUF

A les 22 h

Vilafant

25a Fira del Conill: Marxa nòrdica

Al Cau

A les 16 h

Taller de manualitats

Al Cau

De 17 a 19 h

Monòleg

Al Cau

De 17 a 19 h

Maridatge de Vins i carn de conill

Al Cau

A les 18 h

Lliurament premis concurs de fotografia

Al Cau

A les 19 h

Servei de menjar i beure: foodtrucks i cervesa Limbik

Al Cau

De 19 a 24 h

Conill in Concert: Lia Jensen

Al Cau

De 21 a 23 h

Diumenge 3

Agullana

2a Cursa de la Dona Agullana: Lliurament de dorsals i samarretes

Plaça Major

De 9 a 10 h

Inici de la Cursa de la Dona

Plaça Major

A les 10 h

Lliurament de trofeus. Parlaments i cloenda de la 2a Cursa de la Dona Agullana

Plaça Major

A les 12 h

Bàscara

36 Mercat dels Tortells

Carrers del nucli antic

Tot el dia

Exposició: Impacte del pacte 2020 pel clima i l’energia

Baixos de l’Ajuntament

Tot el dia

Presentació del tortell Bascarenc

Plaça Major

A les 10 h

Inauguració de l’exposició Miralls ANIMALS. Aquarel·les de Raquel Giró

Sala d’exposicions de l’Ajuntament

A les 10 h

Tallers d’elaboració de tortells, a càrrec del Forn de Pa l’Empordà

De 10 a 12 h

Tallers d’elaboració de paper, a càrrec del Sastres Papers

De 10 a 14 h

Espectacle infantil: Super Bleda, a càrrec de la Cia. La Bleda

Plaça Major

A les 12.30 h

Tallers en família: sabors naturals, a càrrec de Noah Sabons

De 10 a 14 h

Actuacions de la colla bastonera Els Picots del Fluvià

Plaça Major

A les 16.15 h

Teatre: TicTocs, a càrrec de la Cia. Elenc Sanperenc

A la Sala Municipal

A les 17 h

Cadaqués

Taller de cant africà

Teatre Art i Joia

A les 11.30 h

Preu: 20 €

Reserva plaça: 695 539 012

Castelló d’Empúries

Visita guiada «Art, comtes i llegendes»

Oficina de Turisme centre històric

A les 11 h

Preu: 5 €. Menors de 12 anys: 3 €

Enfarina’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera

Ecomuseu Farinera

A les 12 h

Preu: 5 €

III Cicle de Teatre Empori: Alba o el jardí de les delícies del Grup de Teatre Esplais

Sala Municipal

A les 18 h

Preu: 5 €

L’Escala

Presentació del llibre Els Maranges, nissaga d’escalencs il·lustres i influents, de Rafel Bruguera. Amb l’autor, l’historiador Santiago de Llobet i Víctor Puga, alcalde de l’Escala

Alfolí de la Sal

A les 12 h

Figueres

Teatre: Mockinpott, del grup de teatre Increxendo [+ INFO]

La Cate

A les 18 h

Preu: 10 €. Socis de La Cate: 8 €

Teatre: Victòria, amb Tequatre

Teatre El Jardí

A les 18 h

Preu: 12 €. Socis del Casino: 10 €

Garriguella

Concert de primavera amb la Coral La Nota de Mataró

Parròquia de Santa Eulàlia

A les 12 h

Aportació voluntària

Llançà

Ball

Gimnàs de l’institut

A les 18 h

Preu: 6 €

Teatre: Perfectes, per la companyia I per què no?

Casa de Cultura

A les 18 h

El Port de la Selva

[SUSPÈS] XII Fira de l’Espàrrec

Tot el dia

Roses

Sortida a Balandrau

Estació d’autobusos

A les 7 h

Tot el dia

Dificultat alta, cal estar federat

Més informació a www.cabirols.cat

Teatre infantil: Terra, a càrrec de la companyia Silver Drops Dansa

Teatre Municipal

A les 12 h

Preu: 5 €

1a Regata Open Primavera

Escola Municipal d’Esports Nàutics

A les 12 h

Ball amb Nou Trànsit

A la SUF

A les 18 h

Vilafant

25a Fira del Conill: Fira de l’artesania

Carrers del nucli antic

De 10 a 20 h

Ràdio en directe especial Fira del Conill de Ràdio Vilafant 107.3 FM

A la plaça Major

De 10 a 14 h

Inauguració de la Mostra gastronòmica, presidida pel Sr. Carmel Mòdol, secretari

A la plaça Major

A les 11 h

Mostra gastronòmica del conill

A la plaça Major

D’11 a 15 h

Degustació de cuinats de diferents restaurants

Preu: 7 €. Es deixaran de vendre tiquets a les 14.30 h

Jocs «Els amics d’en Crusó», amb la companyia Katakrak

Aparcament de l’Església

D’11 a 14 i de 17 a 19 h

Tallers (piruletes de xocolata, pirogravat de fusta, bijuteria d’anells i penjolls, de medi ambient i molt més)

Can Gelada

D’11 a 14 i de 17 a 19 h

Showcooking amb en Lluc Quintana del restaurant Can Xapes

Plaça Major

A les 17 h

Havaneres amb Els Pescadors de l’Escala i degustació de rom cremat