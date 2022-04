El 2020, quan jo ho tenien tot a punt, la pandèmia va obligar a suspendre la Fira del Brunyol de l’Empordà, a Figueres, i l’any passat es va anul·lar, pel mateix motiu. És per això que aquest any les ganes dels membres de l’associació Amics de Sant Josep són més vives que mai. També del centenar de firaires, tant de l’alimentació com de l’artesania, i les mateixes botigues del barri que es preveu que hi participin. La necessitat d’utilitzar un emplaçament més ampli enguany per evitar aglomeracions fa traslladar la fira a la Rambla i el carrer Sant Pau a banda de mantenir la plaça Triangular i la plaça Josep Pla per activitats. La cita, aquest dissabte durant tot el dia.

Un altre dels canvis substancials d’aquesta 29a edició és l’elecció del dia. El president de l’associació, Toni Vaquero, explica que el 19 de març, quan se solia fer, coincidint amb sant Josep, la Rambla ja estava ocupada per la mensual Fira de Brocanters. «I vam tenir sort perquè va ploure molt», recorda tot afegint que fent-ho aquest dissabte també «guanyem perquè anem de cara a l’estiu». La parada estrella, la dels brunyols, s’ubica al centre de la Rambla. Des d’allà, els membres de la junta i voluntaris tenen previst servir aquest dolç elaborat pels mestres pastissers del Forn la Barceloneta, la Fleca Prujà, El Tall Dolç i la Fleca Sancho de l’Armentera. En edicions anteriors, havien estat més elaboradors, però l’alça desorbitada de l’oli de gira-sol amb el qual fan el dolç –cadascun n’utilitza entre 60 i 100 litres– i la voluntat de l’associació de mantenir un topall en el preu del brunyol, ha fet que alguns establiments hagin excusat la seva participació. Tot i això, els organitzadors es veuen obligats a apujar lleugerament els preus, que es mantenien des de feia anys, tan sols 50 cèntims. Així, un quart de quilo de brunyols passa a costar 6,50 euros; mig quilo, 12 euros i un quilo, 22. Es manté l’opció, però, de degustar dos brunyols i beure un got de garnatxa per 2 euros. Vaquero destaca la qualitat del producte, ja que «els brunyols són fets el mateix dia» i que els van servint al llarg de tota la jornada. La Fira del Brunyol de l’Empordà també té altres al·licients per al visitant que són el munt d’activitats, de música i dansa, que es fan al llarg de tot el dia, tant a la Rambla, la plaça Triangular com la plaça Josep Pla on s’ubica un petit parc d’atraccions, aquest cop sense ponis. Col·laboració prolífica La col·laboració de les entitats locals és molt prolífica i es tradueix en un cartell molt dens. Han confirmat actuacions Beat Dance Studio, Temps de Música, l’escola de ball Aprenem, Aires de Mi Tierra, l’Esbart Dansaire, el Grupo Renacer, el Centre d’Estudis Musicals Pep Ventura i el grup musical de versions Escus. A més a més, Jordi Patxeco ofereix una animació infantil a l’escenari de la Rambla i a la tarda, a les 6, se serveix xocolatada per a tothom. Per completar hi ha una exhibició de lindy hop swing.