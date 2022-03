Primer va ser Quinze d’abril (2015) i després 8am (2018) amb el qual van guanyar el premi Miquel Martí i Pol al certamen Terra i Música. Ara, el quintet femení Les Sommeliers acaba d’enregistrar el seu tercer disc Per dins i per fora i aquest divendres, a les 8 del vespre, fan parada a l’auditori Caputxins de Figueres per presentar –en aquest cas en formació de quartet– la selecció de peces que l’integren i que destaquen «per un maridatge molt cuidat i amb un aroma molt especial».

Per fer realitat Per dins i per fora, el grup va tirar endavant una campanya de micromecenatge on explicaven la seva trajectòria: «Ara seguim el nostre viatge musical amb un nou so resultat d’anys de maduració del projecte. Som Sommeliers perquè un dia vam voler apropar el so de la música clàssica a tothom, però avui barregem i fem nostre tot allò que volem sense cap més objectiu que gaudir-ho». Aquest nou disc consta de temes propis que escriuen i arrangen pensant en la sonoritat que les caracteritza i que no deixa indiferent. En definitiva un viatge musical que els hi agrada jugar, provar i arriscar.

Les Sommeliers està integrat per Rocío Seligrat, a la veu; Maricel Pons, al piano; Teresa Nogueron, al clarinet; Marta Pons, al violoncel i Mireia Bartolí, al violí. Dins la seva trajectòria cal destacar també que el 2021 van aconseguir una menció especial al Digital Wine Contest en la categoria de millor videoclip.