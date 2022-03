L’any 2001, el poeta Miquel Martí i Pol era extremadament conegut. Tot i això no va dubtar a escriure Abcedari. Una joia solidària, un encàrrec de l’Institut Català del Voluntariat amb motiu de l’Any Internacional del Voluntariat. El llibre de format petit, presentat dins una capsa-estoig, incloïa vint-i-sis haikus, cadascun referit a una paraula que començava per la lletra corresponent de l’abecedari: Frontera, Tendresa, Camí o Esperança. Ara, una associació cultural sense ànim de lucre, Òpera, nascuda en el sí d’una galeria d’art-llibreria de Sitges, ha promogut una exposició que pren com a punt de partida aquesta obra i ha convidat a cinquanta-dos artistes, tant plàstics com literaris, a participar-hi, tots ells de forma desinteressada. La mostra es pot veure fins aquest diumenge a la Ciutadella de Roses.

Aquesta no és la primera exposició d’aquest estil que genera Òpera i que vincula art i literatura. El 2014 en van crear una dedicada al personatge Pepe Carvalho, en un homenatge a Manuel Vázquez Montalbán, i en els temps de pandèmia La realidad del deseo, dedicada a Luis Cernuda, actualment exposada a Lloret. «Volíem homenatjar ara Martí i Pol perquè enteníem que era un dels grans poetes catalans del segle XX i vam pensar a fer-ho revisant aquest abcedari, actualitzar els seus haikus amb la mirada d’altres artistes visuals i escriptors i poetes i a partir d’estils diversos», explica el comissari Gabriel Serrano. Un dels valors del projecte, que ha potenciat la presència de la dona i de creadors d’arreu dels territoris, també ha estat que, «a partir de la figura de Martí i Pol, el visitant redescobreix altres artistes contemporanis i poetes actuals». Destaquen alguns d’empordanesos o amb vincles a la comarca, tots ells artistes plàstics, com José Luis Pascual, Josep Maria Riera i Aragó, Assumpció Mateu, José María Guerrero Medina, Fiona Morrison, Hélène Yousse i Regina Saura. El resultat, que ja s’ha pogut veure prèviament a l’Hospitalet i a Calella de Mar, traspua delicadesa i emociona als visitants gràcies a aquesta barreja entre disciplines que fusiona literatura, art i solidaritat. «Estem molt contents perquè ha quedat molt bé estèticament», comenta Serrano. Des de Roses, la mostra s’instal·la a Sant Feliu de Guíxols i, a l’estiu visita, Andorra. Està previst, però, que continuï el camí, arreu dels Països Catalans, fins al 2025.