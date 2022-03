Els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Alexandre Deulofeu de Figueres estan duent a terme un projecte per promoure la donació de sang. El projecte, treballat des de les diferents àrees, culminarà el dia 1 d’abril entre les 3 de la tarda i les 8 del vespre al mateix institut, on es durà a terme una extracció de sang en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits (BST).

Aquests joves recorden que la sang és un recurs primordial per al bon funcionament del sistema sanitari. Cada dia a Catalunya calen 1000 donacions diàries. La situació actual és crítica, a causa de la pandèmia, el nombre de donacions diàries necessàries no arriba al 10%. «La donació de sang és un acte totalment altruista, però alhora molt necessari, ja que no es pot crear sang de manera artificial. Per això és tan necessària la participació i la solidaritat dels donants».

La donació, que dura uns 20 minuts i que serà duta a terme per personal sanitari qualificat, no té efectes secundaris per a la salut, assenyala l’organització.