L’Escola de Música Allegro del Casino Menestral Figuerenc va portar a terme, el passat dissabte 26 al matí, l’audició de música moderna Micro Obert, a les escoles de l'edifici del Casino Menestral Figuerenc. L'actuació va comptar amb els alumnes dels combos de l’escola, el quartet de saxofons i formacions no estables formades per l’ocasió. El públic assistent va poder gaudir d’un repertori variat i conegut, amb un ampli ventall d’instruments de l’àrea de música moderna.

El mateix dissabte en horari de tarda, l’Orquestra Versatile del Casino va tocar a la Sala Congesta de Portbou, en el seu primer bolo de l’any. Un concert de bandes sonores de pel·lícules i sèries de televisió on també van sonar estils com el funk i el rock. L’actuació va tenir molta acceptació per part de públic, ja que tres dels components de la formació tenen arrels al poble per banda materna.