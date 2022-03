El proper dissabte 2 d'abril tindrà lloc la 29a de la Fira del Brunyol de l'Empordà a Figueres. L'Associació d'Amics de Sant Josep ha organitzat una nova edició d'una de les fires més dolces de la capital altempordanesa.

Des de les onze del matí, a la plaça Triangular, a la Rambla, i a la mateixa fira hi haurà activitats. Exhibicions de ball, actuacions musicals i animació infantil animaran el dissabte.

Com a iniciativa destacada, a les sis de la tarda, a la plaça, hi haurà xocolatada per a tothom. Durant tot el dia, es farà degustació i venda de brunyols de l'Empordà a la mateixa fira d'artesania i d'alimentació. Aquesta és una proposta en col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres.