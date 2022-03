L’espectacle Europa Bull, si bé ja fa uns anys que roda per teatres d’arreu de Catalunya, ara està més vigent que mai, i és que parla d’un tema d’estricta actualitat: les pors dels europeus, que durant molt de temps hem pensat que havíem trobat en Europa un refugi de les tempestes econòmiques i les guerres, cosa que, malauradament, ha quedat totalment desmentida en els darrers temps. És, per tant, el moment idoni perquè l’obra faci parada a Figueres i ens permeti reflexionar a tots plegats.

Europa Bull, que ha obtingut, entre altres, el premi Quim Masó 2018, és un espectacle que parla amb un llenguatge poètic, elegant, però ple d’humor. Un xou, en el millor sentit de la paraula, que ens recorda que el mite d’Europa no és precisament una història bonica, i és que en ell s’explica que un déu de l’Olimp arribà a l’altra banda del Mediterrani, s’enamorà de Fenícia –Europa–, i la segrestà sota l’aspecte d’un bull (toro en anglès). Si el mitològic origen d’Europa està ple de violència, com voleu que en l’actualitat l’agressivitat no sigui el pa de cada dia? D’aquí rau el perquè d’aquest espectacle.

Interpretada per sis actors de procedències ben diverses (Sasha Agranov, Olga Onrubia, Carles Pedragosa, Karl Stets, Isak Ferriz i Sarah Anglada), Europa Bull ens mostra situacions diverses on en els estereotips de totes les nacions que formen Europa es posen de manifest. I és que tal com manifesta l’autor de l’obra, Jordi Oriol, «Europa està feta d’històries, de mites. Històries que dibuixen el nostre imaginari. Que ens expliquen. Que ens representen. Europa, en si mateixa, ja és un mite». Aquestes rondalles demostren que vivim en una societat que treu fum, que bull. Sembla que tot està a punt d’explotar. Tot tremola, tot s’encén.

Europa Bull es podrà veure al Teatre El Jardí de Figueres el diumenge 27 de març a les 7 de la tarda, i ben segur que no deixarà a ningú indiferent. L’actualitat mana.