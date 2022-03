Torna la campanya Posem-li pebrots al càncer que tindrà lloc el divendres 8 i el dissabte 9 d’abril al supermercat Condis de la plaça del Gra de Figueres i a Roses. Un any més, des de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) impulsen aquesta campanya solidària que es fa cada any a tot Catalunya en uns 450 supermercats Condis. Tant des de Grup Iris com des de la Fundació Roses contra el Càncer hi participen de fa molt temps.

En principi, estava previst per la setmana anterior (1 i 2 d'abril) però, per la vaga de transports i la climatologia, el supermercat no podia garantir tenir les bosses de pebrots en els establiments, tal com estava previst. Per això, des de l'organització han decidit posposar-ho una setmana. La campanya de la FECEC arriba als supermercats Condis on es distribueixen bosses de pebrots entre els clients a un preu simbòlic d’un euro i mig. L’objectiu de Posem-li pebrots al càncer és fomentar la solidaritat amb les persones que pateixen la malaltia, difondre la tasca d’acompanyament que fan les entitats vinculades a la FECEC i també aconseguir fons per continuar desenvolupant els programes d’atenció i ajuda a les persones malaltes i als seus familiars.