Després del parèntesi de l’any passat, l’Ajuntament de Vilajuïga recupera aquest agost les Jornades Culturals i Esportives que, de manera exitosa, va organitzar el 2019. Es tracta de «crear un espai de convivència on compartir, gaudir i fer poble amb els veïns i veïnes de Vilajuïga, així com obrir un espai per a tots els amants de la cultura. És una oportunitat més, ara que ja ha passat la Festa Major, perquè la gent aprofiti el bon temps per sortir al carrer i participar d’activitats ben diverses». Les Jornades comencen el divendres 13 d’agost, a les set de la tarda, amb la inauguració de l’exposició de fotos Els últims dies, de Joel Joan, que oferirà una visita guiada per aquesta. Entre altres actes destacats, el diumenge a la tarda hi haurà un espectacle teatral a càrrec de Píndoles Teatre. El dia 18 serà el torn de Les Anxovetes amb una cantada nocturna d’havaneres. Si la situació ho permet, pel 20 d’agost s’ha programat el Tastajuïga amb tastets de productes locals i, el 22, se celebrarà un esdeveniment de dansa participatiu per a cloure les Jornades. Podeu consultar tot el programa a www.vilajuiga.cat.