El Grup de Teatre Esplais de Castelló d’Empúries torna als escenaris amb una nova producció, Alba o el jardí de les delícies de Marc Artigau. L’obra, una distopia sobre el futur que ens sotja a partir de la nostra relació amb la intel·ligència artificial, es representa aquest dissabte, a dos quarts de nou del vespre, i diumenge, a les sis de la tarda, a la Sala Municipal de Castelló.

Poden ser els robots una solució a la soledat que pateix tanta gent en aquest segle XXI o un antídot per evitar perdre els nostres records? Aquestes qüestions, entre altres, són les que planteja l’obra als espectadors, aquí dirigida per Maria Rosa Oliveras i protagonitzada per Constantí Fontclara, Dolors Costa, Àngels Puig i Joan Puigdevall. El muntatge s’emmarca en una escenografia senzilla amb elements que destil·len modernitat. Les entrades es poden comprar a cinc euros al web www.castello.cat.