El Centre d'Estudis del Baix Fluvià va reprendre la seva activitat, dissabte passat, amb el muntatge Una hora de música, a l'esglèsia de Sant Tomàs de Fluvià, a Torroella de Fluvià, davant els imponents frescos de l'absis. El trio de músics, format per Pep Torres i Jordi Martí, a la flauta, i Jaume Güell, al violoncel, va interpretar peces de diferents compositors com Zelenka, Haendel, Bach o Mozart, entre d'altres, que va ser molt ben acollides per part del públic assistent.