El reconegut poeta i assagista Josep Maria Sala-Valldaura (Gironella, 1947) visita la biblioteca de Figueres aquest dilluns, a dos quarts de set de la tarda, per presentar el seu darrer llibre, Cartes d’un poeta gran. Llibre (de)bord (Ensiola Editorial) i un altre sobre la seva vida i producció, Amb tinta blanca del filòsof Jad Htem i la catedràtica Marie-Claire Zimmermann (Pagès Editors). L’acte el condueix el mateix autor i la professora figuerenca Lourdes Godoy.

Sala-Valldaura està considerat un dels autors més interessants del panorama literari contemporani. Per aquest motiu, ambdós llibres aporten més llum al seu univers. El primer escrit per ell mateix. Cartes d’un poeta gran. Llibre (de) bord inclou dotze cartes que esdevenen una generosa porta d’entrada al fet poètic i l’experiència viscuda pel creador que demostra, com constata Jaume C. Pons Alorda, que és «un veritable festival verbal ple de lirisme i saviesa». El segon llibre, Amb tinta blanca, conté dos models de crítica, dues noves pautes de lectura sobre la seva obra: Marie Claire Zimmermann fa una lectura, pas a pas, de cinc poemaris de l’autor mentre que l’estudi de Jad Hatem es divideix en tres parts, totes al voltant de la paraula i el silenci.