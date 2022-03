En el marc del Dia de la Dona 2022, la Delegació de l’Alt Empordà del COAC ha programat per aquest divendres 11 de març, a les 19 hores, la conferència “Pràctiques feministes a l’arquitectura espanyola recent. Igualitarismes i diferència sexual”, a càrrec de l’arquitecta Lucia C. Pérez-Moreno, la qual explicarà alguns dels seus estudis en arquitectura i pensament feminista. L'acte tindrà lloc al canal de Youtube de la Demarcació de Girona del COAC.

A través de tres apartats lligats a un enteniment de les dones com a subjecte històric, a la perspectiva de gènere i a la qüestió de la feminitat, aquesta xerrada analitzarà diferents pràctiques feministes des de posicions igualitàries i de la diferència sexual que tenen una presència excel·lent en l’arquitectura espanyola recent. L'objectiu és organitzar-les en aquestes tres maneres diferents sense excloure unes de les altres per comprendre els estudis de gènere i l'arquitectura des del pensament feminista.

L’arquitectura com a disciplina tècnica i humanista

Lucia C. Pérez-Morena tracta l’arquitectura com a disciplina tècnica i humanística que fa dècades que fa eco de la teoria feminista a través d’investigacions acadèmiques, pràctiques docents i professionals que prenen als estudis de gènere i als diferents tipus de feminismes com a punts de partida per fonamentar teòricament una visió transcendental i idealista de la societat que abstrau les diferències entre les persones. Aquestes pràctiques feministes tenen la finalitat de proposar noves maneres d’apropar-se a la professió i de connectar-la, des de posicionaments materialistes, a la realitat vital de les societats en les quals vivim.