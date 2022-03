L'entitat empordanesa We Love Uganda continua amb les activitats culturals per recaptar fons per als projectes d'educació a Uganda. Aquest diumenge 13 de març el Teatre de Roses acollirà a les sis de la tarda una desfilada solidària. Les botigues Bonet, Big Bang, Pirates & Princeses, i la Llar del Nadó de Figueres; i les botigues Double Agent, Nens & Young, i els disseny de Sereia, de Roses, mostraran alguns dels conjunts de les noves col·leccions per aquesta primavera. Es compta amb la col·laboració de la dissenyadora figuerenca Cèlia Vela que ha cedit peces de roba de nadó que se sortejaran durant l'acte.

Desfilaran una setantena de nens d’edats compreses entre els 6 i els 16 anys amb models de roba esportiva, casual, pijames i per a ocasions especials. Tambés es podran veure models per a comunions. La desfilada presentada per Alberto Márquez, de Freelance Models, comptarà amb actuacions a càrrec d’alumnes de l’escola Mónica Lucena i Dany's de Roses. Durant la desfilada se sortejaran lots de productes. L’entrada costarà sis euros Els beneficis de l'acte aniran destinats a l’entitat We Love Uganda que se centra principalment en finançar els estudis a infants de famílies vulnerables de la comunitat d’Entebbe. El talent femení amb accent empordanès omple de solidaritat el Cercle Sport L’entitat va començar el 2019 per ajudar l’escola-orfenat New Life-Abba House. Va treballar en diferents projectes, des de cobrir les necessitats bàsiques durant la pandèmia, a equipar les habitacions per a la cinquantena de nens de l’orfenat. Col·laboren puntualment en projectes d’associacions ugandeses. Totes les accions estan adreçades a donar suport als infants de famílies vulnerables El 2022 engeguen el projecte de beques d’educació i han escolaritzat vuit nenes a secundària i tretze nens i nenes a primària. També treballen per crear un centre d’atenció als infants on oferir des de formació a suport mèdic. Durant l’any organitzen activitats culturals i d’oci per a recollir fons. Per aquest acte han comptat amb la col·laboració dels establiments comercials i l’Ajuntament de Roses.