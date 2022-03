Amb tot el públic dempeus i exultant d’emoció va cloure’s el projecte Las Muchas aquest diumenge passat al Teatre Sindicat de Lladó. Dirigit i representat per la coreògrafa i ballarina mallorquina Mariantònia Oliver, sis dones grans del poble hi van participar activament pujant a l’escenari. La seva força i alegria és un símbol de tot el que s’està duent a terme des d’aquest espai de creació col·lectiu, l’antic Sindicat Agrícola rehabilitat amb l’objectiu de convertir-lo en «l’eix vertebrador de la comunitat» i no només de Lladó i l’Empordà sinó més enllà.

El projecte del Teatre Sindicat, que es va presentar dissabte passat amb la presència de l’alcalde Quim Tremoleda i el regidor de Cultura, Jordi Puig, és gestionat de forma singular per tot un equip de voluntaris. La portaveu, Laia Rispau, va detallar com l’integren una vintena de persones repartides en quatre comissions temàtiques –arts escèniques, cinema, música i pensament– i en dues tècniques de comunicació i logística. Fan reunions mensuals en assemblea i cada comissió és sobirana.